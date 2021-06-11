В Ростове рожают точно так же, как в Европе

Главврач Перинатального центра Ростовской области Максим Уманский. Фото: ПОПОВА Екатерина

На днях отмечался праздник - День защиты детей. Но мало кто знает, что не во всех странах врачи обязаны защищать жизни недоношенных новорожденных. В эфире программы “Здоровый разговор” на радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM побывал главврач Перинатального центра Ростовской области Максим Уманский. Он рассказал, зачем нужен перинатальный центр, каким пациентам показан и о случаях с недоношенными детьми.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

- Можно ли между перинатальным центром и родильным домом поставить знак равенства?

- Перинатальный центр - особое учреждение. На него возложены особые функции. Он предназначен для оказания помощи женщинам, которые имеют максимально высокий риск. Концентрируется здесь именно эта группа пациентов. Этим перинатальный центр и отличается от других родильных домов.

- Максим Николаевич, почему все хотят рожать в Перинатальном центре?

- Обусловлено это несколькими причинами. Это особый уровень безопасности. Мы оснащены достаточным количеством оборудования, собрали команду, которая готова справиться с любой ситуацией и в любое время. Плюс здание не так давно построено, и оно соответствует всем современным требованиям. Хочу сказать, что Ростовская область может гордиться своим перинатальным центром. Мы имеем клинику европейского уровня. И если вы живете в европейской стране, то будете рожать примерно в таких же условиях, как у нас. Рожая в перинатальном центре, вы рожаете в клинике европейского уровня.

«НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ МИРУ»

- Вы говорили, что женщины, которые к вам попадают, в основном с неким риском. Что происходит потом?

- Перинатальный центр устроен для того, чтобы иметь возможность выхаживать детей, начиная с 500 граммов. Мы занимаемся выхаживанием новорожденных, которые родились от сверхранних родов, ранних преждевременных родов и поздних преждевременных. А также женщин, у которых имеются многоплодные беременности, есть проблемы с плацентацией, у которых опухоли матки, задержки роста плода. То есть достаточно большой круг пациентов, которые должны попасть в перинатальный центр и получить качественную помощь.

За десять лет мы набрались достаточно большого опыта. В 2020 году получили премию, и нас признали вторым центром в России среди региональных перинатальных центров.

- Наши читатели любят интересные истории. Вот у вас есть такой мальчик Тимур, который родился весом 600 граммов и стал чуть ли не российской сенсацией. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Тимур - это уникальный случай: 600-граммовый ребенок, у которого были серьезные осложнения. Беременность трудно вынашивалась. И вот мы имеем результаты. Я хочу поблагодарить его маму, которая вместе с нами прошла этот путь. Она тоже внесла большой вклад в получение этого результата. В этом году нам удалось выписать этого маленького человека. В центре Тимур провел несколько месяцев. Родился с экстремально низкой массой тела. Был совершенно не приспособлен к жизни во внешней среде: функции дыхания еще не были готовы, пищеварение тоже. И нам нужно было воссоздать для него условия, максимально приближенные к тем, которые были в утробе матери. Команда изо дня в день выхаживала этого ребенка, боролась с проблемами, которые возникали, налаживали питание и дыхание. И этот долгий путь нам удалось пройти.

- Выхаживание детей от 500 до 700 граммов - крайне сложная задача?

- Безусловно. Во многих странах этой задачи даже не стоит перед врачами. Только в двух странах в мире, России и Турции, врачи обязаны законодательно выхаживать таких детей. В остальных странах такое решение принимается индивидуально, с учетом согласия родителей. В нашей же стране мы выхаживаем всех детей, которые родились от 22 недель и неважно, с каким весом.

- Если говорить о Тимуре – единственный ли это случай? Или были подобные еще?

- Один из случаев, которым мы делились в социальных сетях, - рождение девочки. Родилась она на 24-й неделе беременности. Отставала в росте, вес у нее был 460 (!) граммов. Это одна из самых серьезных сенсаций, которую мы предъявили миру. Много месяцев ее выхаживали. Но могу сказать уже по прошествии двух лет: девочка растет и развивается. София полностью реабилитирована, восстановились все функции. Малышка растет обычным ребенком.

В ДЕНЬ РОЖДАЕТСЯ ОТ 15 ДО 25 ДЕТОК

- Как происходит попадание пациентки в перинатальный центр? Из женской консультации направляют или на каком этапе?

- Первичное звено - женская консультация. Врач оценивает все риски, а наличие многоплодной беременности автоматически относит женщину к высокой группе риска, и она попадает к нам по направлению врача. Если показаний нет, но будущая мать хочет рожать у нас, то нужно оформить программу наблюдения, когда совместно с пациентом ведется беременность. После этого мы гарантируем, что роды произойдут в нашем перинатальном центре.

- Думаю, статистика была бы интересна читателям. Сколько родов в день происходит в перинатальном центре?

- За вчерашние сутки у нас произошло 24 родоразрешения. В среднем у нас рождается от 15 до 25 детей в сутки. Когда родов мало и персонал не загружен, это расхолаживает. А когда сталкиваешься с большим количеством случаев, то это держит в тонусе.

ПАЦИЕНТЫ УЖЕ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

- Вы же уникальный роддом еще и в том смысле, что продолжаете общаться с теми, кто родился.

- Когда роды происходят в родильном доме, то время пребывания женщины там ограничено. А у нас они месяцами. Поэтому это наша особенность. Мы должны знать результат нашей работы, должны понимать, что труд не напрасен.

Да, запоминаются всегда трудные пациенты. А потом они становятся частью семьи. Мы поздравляем их с праздниками, родители присылают нам фото детей. Мы всегда с ними на связи.

- Что бы вы пожелали будущим мамочкам?

- Приходите к нам за беременностью, когда вы ее запланировали, а не когда вам стало плохо и вас везет скорая помощь!

Слушаем эфир на радио но ссылке:

https://radiokp.ru/rostov-na-donu/podcast/zdorovyy-razgovor-rostov-na-donu/428099