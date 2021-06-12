Погода в Ростове-на-Дону на 12 июня 2021: дожди прогнозируют в праздничный день

Температура составит +25 - 27 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 12 июня 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в городе снова ожидаются осадки.

Ночью температура воздуха плюс 14 — 16 градусов. Днем на термометре будет плюс 25 — 27 градусов. В ночное время без серьезных осадков, утром и днем пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области также пройдут дожди с грозой. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14 — 19 градусов, днем — плюс 23 — 28 градусов.