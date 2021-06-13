Погода в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021: штормовое предупреждение объявили в городе

В Ростове прогнозируют дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021 — публикуем прогноз. Рассказываем, каким будет воскресенье.

По данным ростовского гидрометцентра, ночью температура составит плюс 15 — 17 градусов. Днем на термометре будет плюс 25 — 27 градусов. Днем возможен дождь с грозой. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, при грозе — до 12 — 14 метров в секунду.

В донском управлении МЧС предупредили, что 13 июня погода ухудшится. В городе может пройти ливень, местами — с градом. Ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

По Ростовской области также пройдут осадки. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный — до 5 — 10 метров в секунду. Порывы при дожде и грозе могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14 — 19 градусов, днем — плюс 23 — 28 градусов.