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Общество15 июня 2021 9:10

Откровения вожатой детского лагеря: «Зубной пастой теперь не мажут, но снимают тиктоки и кричат о правах»

Отвлечь современных детей от гаджетов можно только интересным досугом
Авторы (2):
КАКАСЬЕВА Александра
ПОПОВА Екатерина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
У вожатых не так много способов отвлечь ребят от интернета и гаджетов - интересное мероприятие, соревнование или поход на речку.

У вожатых не так много способов отвлечь ребят от интернета и гаджетов - интересное мероприятие, соревнование или поход на речку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По правилам вожатым может работать как минимум человек после специальных курсов и как максимум - с педагогическим образованием, но это не всегда так. Мне было 16 лет, когда знакомые предложили подработать в лагере. Платили копейки, но обещали незабываемый опыт - не обманули. Я работала в обычном лагере с фанерными домиками на Азовском море. Старший вожатый - педагог - был один на три отряда, поэтому все внутренние конфликты и прочие вопросы были на таких, как я. Было сложно, но очень интересно первые несколько дней.

А потом начались «будни» и ночные бдения, бывало даже страшно и… стыдно.

«МАСОК НЕ НУЖНО, НО ЗА ПОЦЕЛУЙ - ДОМОЙ»

В прошлом году к обычным лагерным заботам добавилась еще и пандемия. Детей с тех пор принимаем меньше, чтобы в спальне было не по 4 - 5, а по 2 - 3 человека. Хорошо что разрешали ходить без масок - все на территории проверены на коронавирус.

Пандемия отобрала часть времени на игры: попробуй дважды в день измерить отряду по 20-30 человек температуру одним градусником, занеси данные в журнал, собери подписи детей и воспитателя! Мы везде носим с собой антисептики, несколько раз в день обрабатываем детям руки. Малейшая жалоба - в медпункт.

Родителей по-прежнему не впускают, только принимаем от них передачи для детей. А вожатых строго не выпускают за территорию лагеря вплоть до увольнения. Раньше мы спокойно могли выйти в магазин, если есть кому подменить. Одна вожатая вышла к своему парню на КПП: он принес ей вещи и поцеловал. Ее в тот же день отправили домой.

Некоторым вожатым было по 16 лет. Они были практически ровесниками приехавших на отдых детей.

Некоторым вожатым было по 16 лет. Они были практически ровесниками приехавших на отдых детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ДОРОГИЕ ИГРУШКИ И БРЕНДОВЫЙ «ШМОТ»

Тут собираются дети из разных семей. У кого-то простая одежда и телефоны, а у кого-то все самое модное и дорогое. Из-за этого были конфликты, воровство, потери…

Поэтому родителей просят забрать сразу украшения, дорогую одежду и прочее.

С телефонами и доступом в интернет вообще беда. В нашем лагере попытались телефоны забрать, чтобы выдавать по определенным часам, но поднялся такой ор, что решение отменили. Даже в младших отрядах дети кричат о правах и личной собственности и цитируют законы, а проблемы никому не нужны.

У нас не так много способов отвлечь ребят от интернета и гаджетов - интересное мероприятие, соревнование или поход на речку.

"В нашем лагере попытались телефоны забрать, чтобы выдавать по определенным часам, но поднялся такой ор, что решение отменили".

"В нашем лагере попытались телефоны забрать, чтобы выдавать по определенным часам, но поднялся такой ор, что решение отменили".

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ И ВЕЩЕСТВА

В основном ребята послушные, но заводилы-нарушители всегда найдутся.

Так и в наши смены было.

Некоторые отжигали не по-детски. Была последняя смена в конце лета, все знали, что одна парочка (им по 14-15 лет) приехала в лагерь уже в статусе «встречаются». Ладно бы только на дискотеке танцевали, обжимались - подростковая любовь, все понятно. Но однажды мы застукали их за сексом, причем со свидетелями - в мужской спальне, когда другие мальчики смотрели...

С поличным их застали не старшие педагоги, а мы - почти их ровесники. Было много слез. Парочка просила не рассказывать никому, мы промолчали. Не уверена, что все это осталось в тайне уже после их отъезда из лагеря…

Подростки, особенно из малообеспеченных семей, которых бесплатно в лагеря отправляют, учат примерных ребят и другим взрослым развлечениям.

Сигареты и алкоголь сейчас сложно добыть и пронести, так на смену пришли напитки-энергетики, сильнодействующие таблетки, «веселящие» смеси… Употребление всего этого сопровождается съемками роликов для Тик-Тока. Успевай только следить и пресекать такое безобразие.

А вот зато безобидную традицию мазаться зубной пастой в прощальную ночь смогли запретить. Накануне у всех отбирают тюбики с пастой, мол, вдруг аллергия, испачкаете мебель и белье…

Накануне королевской ночи у всех отбирают тюбики с пастой: вдруг аллергия, испачкаете мебель и белье.

Накануне королевской ночи у всех отбирают тюбики с пастой: вдруг аллергия, испачкаете мебель и белье.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КОМПЕТЕНТНО

Как уберечь подростка от позора и опасностей?

Детский психолог Полина Шаповалова объясняет, что подросток, попадая в среду сверстников, где практически нет контроля взрослых, начинает вести себя совершенно иначе. Конечно, ответственность за детей лежит в первую очередь на педагогах и администрации лагеря.

- Снимаются социальные запреты, а на первый план выходит самоутверждение и приобретение авторитета среди ровесников - ключевой процесс для подростка. Задача родителей - не запрещать и запугивать. Это вызовет только обратную реакцию, поскольку ограничения лишь подстегивают желание их нарушить. Внимательно изучите распорядок дня в лагере, познакомьтесь со всеми, кто будет следить за ребенком, убедитесь, что им можно доверять. Посудачьте с ребенком перед отъездом, пусть он проговорит свои цели на этот период. При этом следите за реакцией и ответами, ведь никто, кроме вас самих, не знает вашего ребенка лучше. Не звоните ребенку в лагерь слишком часто, но и не оставляйте без контакта, разговоры должны быть теплые и доверительные.

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