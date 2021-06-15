Откровения вожатой детского лагеря: «Зубной пастой теперь не мажут, но снимают тиктоки и кричат о правах»

У вожатых не так много способов отвлечь ребят от интернета и гаджетов - интересное мероприятие, соревнование или поход на речку. Фото: Артем КИЛЬКИН

По правилам вожатым может работать как минимум человек после специальных курсов и как максимум - с педагогическим образованием, но это не всегда так. Мне было 16 лет, когда знакомые предложили подработать в лагере. Платили копейки, но обещали незабываемый опыт - не обманули. Я работала в обычном лагере с фанерными домиками на Азовском море. Старший вожатый - педагог - был один на три отряда, поэтому все внутренние конфликты и прочие вопросы были на таких, как я. Было сложно, но очень интересно первые несколько дней.

А потом начались «будни» и ночные бдения, бывало даже страшно и… стыдно.

«МАСОК НЕ НУЖНО, НО ЗА ПОЦЕЛУЙ - ДОМОЙ»

В прошлом году к обычным лагерным заботам добавилась еще и пандемия. Детей с тех пор принимаем меньше, чтобы в спальне было не по 4 - 5, а по 2 - 3 человека. Хорошо что разрешали ходить без масок - все на территории проверены на коронавирус.

Пандемия отобрала часть времени на игры: попробуй дважды в день измерить отряду по 20-30 человек температуру одним градусником, занеси данные в журнал, собери подписи детей и воспитателя! Мы везде носим с собой антисептики, несколько раз в день обрабатываем детям руки. Малейшая жалоба - в медпункт.

Родителей по-прежнему не впускают, только принимаем от них передачи для детей. А вожатых строго не выпускают за территорию лагеря вплоть до увольнения. Раньше мы спокойно могли выйти в магазин, если есть кому подменить. Одна вожатая вышла к своему парню на КПП: он принес ей вещи и поцеловал. Ее в тот же день отправили домой.

Некоторым вожатым было по 16 лет. Они были практически ровесниками приехавших на отдых детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДОРОГИЕ ИГРУШКИ И БРЕНДОВЫЙ «ШМОТ»

Тут собираются дети из разных семей. У кого-то простая одежда и телефоны, а у кого-то все самое модное и дорогое. Из-за этого были конфликты, воровство, потери…

Поэтому родителей просят забрать сразу украшения, дорогую одежду и прочее.

С телефонами и доступом в интернет вообще беда. В нашем лагере попытались телефоны забрать, чтобы выдавать по определенным часам, но поднялся такой ор, что решение отменили. Даже в младших отрядах дети кричат о правах и личной собственности и цитируют законы, а проблемы никому не нужны.

У нас не так много способов отвлечь ребят от интернета и гаджетов - интересное мероприятие, соревнование или поход на речку.

"В нашем лагере попытались телефоны забрать, чтобы выдавать по определенным часам, но поднялся такой ор, что решение отменили". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ И ВЕЩЕСТВА

В основном ребята послушные, но заводилы-нарушители всегда найдутся.

Так и в наши смены было.

Некоторые отжигали не по-детски. Была последняя смена в конце лета, все знали, что одна парочка (им по 14-15 лет) приехала в лагерь уже в статусе «встречаются». Ладно бы только на дискотеке танцевали, обжимались - подростковая любовь, все понятно. Но однажды мы застукали их за сексом, причем со свидетелями - в мужской спальне, когда другие мальчики смотрели...

С поличным их застали не старшие педагоги, а мы - почти их ровесники. Было много слез. Парочка просила не рассказывать никому, мы промолчали. Не уверена, что все это осталось в тайне уже после их отъезда из лагеря…

Подростки, особенно из малообеспеченных семей, которых бесплатно в лагеря отправляют, учат примерных ребят и другим взрослым развлечениям.

Сигареты и алкоголь сейчас сложно добыть и пронести, так на смену пришли напитки-энергетики, сильнодействующие таблетки, «веселящие» смеси… Употребление всего этого сопровождается съемками роликов для Тик-Тока. Успевай только следить и пресекать такое безобразие.

А вот зато безобидную традицию мазаться зубной пастой в прощальную ночь смогли запретить. Накануне у всех отбирают тюбики с пастой, мол, вдруг аллергия, испачкаете мебель и белье…

Накануне королевской ночи у всех отбирают тюбики с пастой: вдруг аллергия, испачкаете мебель и белье. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КОМПЕТЕНТНО

Как уберечь подростка от позора и опасностей?

Детский психолог Полина Шаповалова объясняет, что подросток, попадая в среду сверстников, где практически нет контроля взрослых, начинает вести себя совершенно иначе. Конечно, ответственность за детей лежит в первую очередь на педагогах и администрации лагеря.

- Снимаются социальные запреты, а на первый план выходит самоутверждение и приобретение авторитета среди ровесников - ключевой процесс для подростка. Задача родителей - не запрещать и запугивать. Это вызовет только обратную реакцию, поскольку ограничения лишь подстегивают желание их нарушить. Внимательно изучите распорядок дня в лагере, познакомьтесь со всеми, кто будет следить за ребенком, убедитесь, что им можно доверять. Посудачьте с ребенком перед отъездом, пусть он проговорит свои цели на этот период. При этом следите за реакцией и ответами, ведь никто, кроме вас самих, не знает вашего ребенка лучше. Не звоните ребенку в лагерь слишком часто, но и не оставляйте без контакта, разговоры должны быть теплые и доверительные.

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