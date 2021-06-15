Audi Sport: безусловные лидеры в семействе спортивных автомобилей

Фото: предоставлено Ауди Центр Ростов

Немецкий бренд Audi входит в число безусловных мировых лидеров по производству автомобилей премиум сегмента. А одной из самых важных составляющих философии бренда можно назвать приверженность спорту.

Бесценный опыт, который получили конструкторы бренда при создании болидов, успешно внедряется и при проектировании серийных спортивных автомобилей. Благодаря участию в гонках автомобили Audi получили не только изысканный спортивный дизайн, но и отточенные на трассах технологии. Все это позволило создать линейку уникальных автомобилей Audi Sport, которые входят в Высшую лигу скорости компании.

Уже 25 лет модели из семейства Audi RS являются лидерами в сегменте спортивных автомобилей и поражают своими превосходными динамическими характеристиками на пределе технических возможностей. Они обладают настоящим спортивным характером и при этом очень практичны.

Обновленная серия Audi RS

В 2021 году были представлены обновленные автомобили Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant и Audi RS 7 Sportback. Это прогрессивные, выразительные, провокационные и стильные спорткары. Они по-настоящему провоцируют выжать педаль газа и бросают вызов российским дорогам.

Фото: предоставлено Ауди Центр Ростов

Audi RS Q8

Этот автомобиль развивает невероятную мощность в 600 л.с. и поражает своей способностью к трансформации, а изысканный динамичный дизайн спорткара прекрасно сочетается с феноменальной практичностью.

Механизмы автомобиля, по истине, совершенны. Двигатель V8 TFSI оснащен двойным турбонаддувом. В сочетании с постоянным полным приводом quattro и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач это обеспечивает невероятную динамику. Разгоняется Audi RS Q8 до 100 км/ч всего за 3,8 секунд. Но также в конструкцию внедрены система mild hybrid и технология частичного отключения цилиндров Audi cylinder on demand, которые помогают снизить расход топлива в случае необходимости.

В числе преимуществ Audi RS Q8 установленные спортивный дифференциал, позволяющий дозировано распределять мощность на каждое из колёс, опциональные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, спортивные сиденья из материала Alcantara, цифровая приборная панель Audi virtual cockpit и многое другое.

Audi RS Q8 предоставляет множество несовместимых на первый взгляд возможностей. Он поражает своей мощью и динамикой, но при этом удивительно удобен и практичен во время обычной поездки.

Audi RS 6 Avant

Эта модель прекрасно подходит как для семейной поездки, так и для заезда на гоночном треке. Audi RS 6 Avant – невероятно динамичный и очень практичный автомобиль, который сочетает в себе характеристики суперкара и знаменитую вместительность универсала Audi Avant.

Его легко узнать по выразительному дизайну, широкому спортивному кузову, увеличенным расширителям колесных арок и решетке радиатора Audi Singleframe. Автомобиль обладает характерной системой выпуска RS, аэродинамическим спойлером на кромке крыши, большими боковыми воздухозаборниками. Это также очень мощный автомобиль с двигателем в 600 л.с., который может развить скорость до 305 км/ч.

В числе других преимуществ спорткара объемный багажник (при сложенных спинках задних сидений он достигает 1680 л), высочайшее качество отделки салона, элегантная трёхмерная конструкция приборной панели, адаптивная пневматическая подвеска RS и многие другие.

Автомобиль может работать в различных режимах, поэтому водителю будет одинаково комфортно, как от захватывающей быстрой езды, так и от путешествия на дальние расстояния.

Audi RS 7 Sportback

Дизайн этого автомобиля, безусловно, привлекает самые восторженные взгляды. Элегантные, неповторимые линии стильного пятидверного купе в нем гармонично сочетаются с напором и мощью уникального двигателя V8 TFSI, а инновационные технологии — с интуитивно понятным управлением.

Но поражает не только широкий, словно прижатый к дороге кузов с выступающими колёсными арками и сплошной полосой светодиодов между задними фонарями и широкой решёткой радиатора. Способны удивить также виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, спортивный руль RS с кожаной отделкой и алюминиевыми переключателями передач. Также порадует то, что гоночные режимы RS1 и RS2 активируются одним нажатием кнопки.

Считается, что в спортивном автомобиле мало место. Но это не относится к Audi RS 7 Sportback – в нем с комфортом размещаются четыре пассажира.

На автомобиле также установлен уникальный двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность – 600 л.с., а крутящий момент – 800 Нм.

В числе других преимуществ - улучшенная динамика на поворотах, повышенная устойчивость автомобиля во время движения, безупречное поведение автомобиля на трассе, опциональная карбон-керамическая тормозная система RS, самая прогрессивная технология освещения, стильные фары и многое другое.

- Это очень мощные машины, не для всех. Такие автомобили выбирают люди со спортивным характером, индивидуалы, - пояснили в Ауди Центра Ростов. – люди ценят Audi Sport за стремительность и динамику, привлекательный дизайн и максимальный драйв, а также за функциональность и удобство. При этом в них сохраняются практичность, безупречная безопасность и очень хорошая управляемость. Все это говорит о том, что автомобили линейки RS передают настоящий дух Audi.

Приобрести Audi Sport можно в Ауди Центре Ростов. Для покупателей здесь действуют специальные предложения. Подробнее обо всех условиях приобретения автомобилей Audi можно узнать по тел. 8-863-290-00-00.

Официальный сайт

https://www.audi-rostov.ru/ru.html

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