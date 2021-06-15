«Боец Росгвардии Дона-2021»: определилась тройка финалистов

Голосовать за конкурсантов можно до 20 июня. Фото: вневедомственная охрана Росгвардии в Ростовской области.

В июне «КП – Ростов-на-Дону» проводит конкурс реальных героев нашего времени. Десять настоящих мужчин, для которых понятия чести и долга – не пустой звук, а смысл жизни, борются за титул лучшего бойца донской Росгвардии. На данный момент уже определилась тройка лидеров за звание самого сильного и смелого стража порядка.

Максим Бирюков. Фото: вневедомственная охрана Росгвардии в Ростовской области.

С отрывом в четыре тысячи голосов вырвался вперед ростовчанин - старший лейтенант Максим Бирюков. Замкомандира роты с проницательным взглядом признается, что служба во вневедомственной охране привлекла его необходимостью незамедлительно реагировать на происходящее и за доли секунд принимать важные решения.

Читателей «КП — Ростов-на-Дону» покорила добрая история ростовчанина о помощи ребенку, где было место и слезам, и горячему чаю. Возвращаясь домой практически ночью Максим заметил на дороге у многоэтажки одиноко бредущего расстроенного ребенка. 11-летний мальчик признался, что поссорился с родителями, вышел на улицу и бродил, пока не заблудился.

- Заметив, что ребенок совсем продрог, я надел на него свой бушлат и напоил горячим чаем из термоса. Затем отвез в отдел полиции, где его уже ждали взволнованные родители, - рассказывает участник нашего конкурса.

Иван Ларионов. Фото: вневедомственная охрана Росгвардии в Ростовской области.

Тысячи читателей «Комсомолки» не могли не поддержать лейтенанта Ивана Ларионова из Таганрога, командира взвода. Участник нашего конкурса пришел в правоохранительные органы, потому что это - работа для настоящих мужчин, где нет места сомнениям, страху и слабости.

Наши подписчики с удовольствием читают захватывающую историю практически мгновенного задержания уличных грабителей и отдают за героя свои голоса. Наш конкурсант вспоминает, что в прошлом январе, когда в отдел поступила ориентировка на двух уличных грабителей, среагировал мгновенно. Отправил в тот квадрат патрульный отряд и сам туда направился, понимая, что злоумышленники далеко не ушли

- Вдруг мне наперерез из подворотни выбежал молодой человек, в котором я по приметам узнал одного из нападавших, - рассказывает Иван. Я сразу же задержал его и передал затем сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные вещи находились при нем. Им оказался местный рецидивист, находящийся под следствием за кражу.

Василий Басенко. Фото: вневедомственная охрана Росгвардии в Ростовской области.

К девяти тысячам голосов подбирается еще один наш конкурсант, воплощение порядка и надежности - прапорщик Василия Басенко, водитель взвода полиции. Житель Азова пришел во вневедомственную охрану, потому что ему всегда хотелось приносить пользу и помогать окружающим, защищать их.

История Василия поразила умы донских ученых и читателей «КП — Ростов-на-Дону». Почти два года назад, патрулируя улицы города, он вместе с коллегой заметил на обочине странную бесхозную сумку. Остановились, осмотрели объект, а в нем — окаменелая кость!

- Впоследствии специалисты Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника установили, что найденная нами окаменелость является тазобедренной костью доисторического животного – шерстистого мамонта и представляет историческую ценность.

ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Несомненно, все участники нашего сильного и мужественного конкурса достойны победы. И тройка лидеров еще может измениться. В финал попадут те, кто завоюет больше всего ваших, дорогие читатели, голосов за оставшиеся пять дней. Поддержать лучшего на ваш взгляд конкурсанта — бойца Росгвардии можно до 20 июня.

Напоминаем: голосовать можно ежедневно, потому что счетчик конкурса обновляется каждые 24 часа.

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