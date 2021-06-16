«КамАЗ» насмерть задавил 11-летнюю девочку в Ростовской области

Водитель за рулем «КамАЗ» сбил человека. Фото: УГИБДД России по РО

В среду, 16 мая, в Ростовской области произошла трагедия. Большегруз насмерть сбил школьницу. Известно, что дорожная авария случилась около десяти часов утра на автодороге Миллерово - Луганск.

- По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем «КамАЗ» сбил человека, - рассказал в Управлении ГИБДД по региону. – 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего школьница получила многочисленные повреждения. Травмы оказалисьнесовместимыми с жизнью. Ребенок скончался до приезда медиков скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Москве десятилетнюю девочку на самокате сбил водитель автобуса. При том ребенок также переходила дорогу по "зебре". А авария попала на камеры видеонаблюдения.

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Как только девочка оказалась на проезжей части, из-за угла повернул автобус №4. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Школьница оказалась под днищем автобуса. Девочка погибла до приезда бригады реанимации (подробности)