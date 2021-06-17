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Общество17 июня 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 17 июня 2021: ливень с грозой и градом надвигается на город

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 17 июня 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Синоптики снова прогнозируют осадки.

Синоптики снова прогнозируют осадки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 17 июня 2021 может резко ухудшиться. Каким будет четверг, рассказали в донском гидрометцентре.

Ночью температура составит плюс 19 — 21 градус. Днем на термометре будет плюс 24 — 26 градусов. В городе пройдут дожди. Временами возможны сильные осадки в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Дожди в этот день прогнозируют в большинстве районов Ростовской области. В некоторых из них, как и в Ростове, пройдет ливень с грозой, градом и усилением ветра. Температура воздуха ночью — плюс 18 — 23 градуса, днем — плюс 21 — 26 градусов. По северу и востоку — до плюс 32 градусов.

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