Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: не А3цай, что эффектный

Фото: Audi

Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: эффектный дизайн, расширенный список оснащения и новейшие цифровые технологии.

Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun с расширенным списком оснащения призваны сделать каждую поездку яркой и прогрессивной. Автомобили лимитированной серии демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта. Спортивные и элегантные Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun уже доступны для заказа.

Фото: Audi

Audi Russia объявляет о старте приема заказов на новые прогрессивные Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun. Самые компактные представители линейки Audi никого не оставят равнодушным. Автомобили впечатляют своим эффектным дизайном: фирменная решетка радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, выразительные колесные арки в стиле Audi Sport quattro, передовая светодиодная оптика и стремительный силуэт. Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun оснащены высокоэффективным бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л. с. и получили расширенный набор передового оснащения. Автомобили специальной серии предлагают все необходимое, чтобы всегда оставаться на связи. Система Audi smartphone interface позволяет отображать информацию на экране мультимедийной системы, Audi sound system – наслаждаться любимой музыкой в дороге, а два разъема USB в задней части салона помогут быстро зарядить гаджеты пассажиров второго ряда в путешествии.

В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Joy входят:

• Линия Advance;

• Обивка сидений тканью High;

• Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

• Пакет дополнительного освещения;

• Комфортный ключ;

• USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

• Audi sound system;

• Audi smartphone interface.

В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Cosmo входят:

• Линия Design;

• 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц W» или «5 параллельных спиц»;

• Блестящие декоративные молдинги по периметру оконных проемов;

• Обивка сидений тканью High;

• Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

• Пакет дополнительного освещения;

• Комфортный ключ;

• USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

• Audi sound system;

• Audi smartphone interface.

В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Fun входят:

• Линия Sport;

• Спортивные передние сиденья с обивкой Dynamic;

• Обивка потолка черной тканью;

• Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

• Пакет дополнительного освещения;

• Комфортный ключ;

• USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

• Audi sound system;

• Audi smartphone interface.

Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Joy доступен для заказа по цене 2 620 000 рублей.

Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Cosmo доступен для заказа по цене 2 788 700 рублей.

Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Fun доступен для заказа по цене 2 900 000 рублей.

Приобрести Audi Sport можно в Ауди Центре Ростов. Для покупателей здесь действуют специальные предложения. Подробнее обо всех условиях приобретения автомобилей Audi можно узнать по тел. 8-863-290-00-00.

Официальный сайт

https://www.audi-rostov.ru/ru.html

Концерн Audi Group - владелец марок Audi, Ducati и Lamborghini, один из мировых лидеров по производству автомобилей и мотоциклов премиум-класса. Концерн представлен более чем в 100 странах мира. Его 17 производственных площадок расположены в 11 странах. В число стопроцентных дочерних компаний AUDI AG входят в том числе такие фирмы, как Audi Sport GmbH (Неккарзульм, Германия), Automobili Lamborghini S.p.A. (Сант’Агата Болоньезе, Италия) и Ducati Motor Holding S.p.A. (Болонья, Италия).

В 2020 году концерн Audi поставил своим заказчикам около 1,693 миллиона автомобилей марки Audi, 7 430 спортивных автомобилей марки Lamborghini и 48 042 мотоцикла Ducati. В 2019 году при обороте 55,7 миллиарда евро прибыль концерна до уплаты налогов и процентов составила 4,5 миллиарда евро. В настоящее время в компании работают 87 000 сотрудников по всему миру, 60 000 из них - в Германии. С новыми моделями, инновационными технологиями мобильности и другими привлекательными услугами Audi становится поставщиком экологически чистой, индивидуальной мобильности премиум-класса.

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