«Боец Росгвардии Дона-2021»: заключительный день голосования

Голосование завершается сегодня, 20 июня Фото: вневедомственная охрана Росгвардии в Ростовской области.

Сегодня, 20 июня, завершится конкурс «Боец Росгвардии Дона-2021». Голосование еще идет, поэтому каждый желающий может пройти по ссылке и поддержать участников. Все они достойные и настоящие мужчины, которые каждый день защищают закон и порядок в нашем регионе.

Пока итог не подвели в «КП – Ростов-на-Дону» выяснили, кто же лидирует в заключительный день соревнований. Стоит отметить, что тройка лучших из лучших не изменилась, лидеры определились еще несколько дней назад. По душе жителям Дона пришлись Максим Бирюков, Иван Ларионов и Василий Басенко.

На первом месте сейчас Максим Бирюков. За него отдали уже 22 959 голосов. Наших читателей привлекла история ростовчанина. Он помог 11-летнему мальчику, который убежал после ссоры с родителями. Росгвардеец нашел ребенка на улице уже практически ночью, школьник заблудился и не мог вернуться домой.

- Заметив, что ребенок совсем продрог, я надел на него свой бушлат и напоил горячим чаем из термоса. Затем отвез в отдел полиции, где его уже ждали взволнованные родители, - рассказал Максим Бирюков.

Вторым в рейтинге стал таганрожец Иван Ларионов. Его поддержали 18 228 человек. Мужчина в одиночку задержал уличного грабителя.

- В отдел поступила ориентировка на задержание двух мужчин, которые за короткое время совершили несколько грабежей. Узнав, что одно из происшествий произошло недалеко от нашего подразделения, я отправился туда сам. Мне наперерез из подворотни выбежал молодой человек, в котором я по приметам узнал одного из нападавших. Сразу же задержал его и передал сотрудникам ОВД, - поделился воспоминаниями Иван Ларионов.

Третье места сейчас занимает Василий Басенко. У прапорщика 8681 голос. Специалист работает водителем взвода полиции. Почти два года назад, патрулируя улицы, он вместе с коллегой заметил на обочине бесхозную сумку. Мужчины сразу же подошли к подозрительному предмету. Внутри сумки нашли древнюю окаменелую кость.

- В музее выяснили, что окаменелость - тазобедренная кость доисторического животного - шерстистого мамонта. Она представляет историческую ценность, - подчеркнул Василий Басенко.

До завершения конкурса остались считаные часы, поэтому всем желающим проголосовать лучше поспешить. В ближайшее время «КП - Ростов-на-Дону» опубликует результаты.