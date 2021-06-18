«Личное отношение – вклад в здоровье планеты»: Александр Ищенко посетил новый МЭОК и обсудил проблемы экологии

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко посетил Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, а затем обсудил с коллегами проблемы, связанные с экологией. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Неклиновском районе Ростовской области состоялось заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». За круглым столом собрались депутаты Законодательного собрания, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, общественных природоохранных организаций и профильные эксперты.

Но перед этим мероприятием парламентарии с другими участниками заседания посетили Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.

КАК РАБОТАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ

Руководство МЭОКа показало гостям комплекса, что происходит на территории объекта, как сортируется и утилизируется мусор. Отметим, что объект построили в рекордно короткие сроки. Он приступил к работе в апреле этого года. Сейчас предприятие состоит из комплекса по сортировке ТКО, оборудования для утилизации строительных и крупногабаритных отходов и карты полигона для захоронения неутильной части.

Твердые коммунальные отходы сортируются на фракции, брикетируются и направляются на заводы по переработке отходов.

Неутильная часть отходов размещается на карте полигона. В ее основании уложена геомембрана, которая защищает почву и грунтовые воды от проникновения загрязнения, а система дренажных труб позволяет собирать и направлять образовавшийся фильтрат на очистные сооружения.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, посетивший комплекс вместе со своими коллегами, рассказал, что в сфере ответственности предприятия - утилизация отходов, поступающих из Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов и, что очень важно, из Таганрога.

- Там была очень сложная ситуация: еще несколько лет назад был закрыт полигон, и такой крупный город, как Таганрог, оказался без возможности фактической утилизации тех отходов, которые город производит ежедневно, - пояснил Александр Ищенко.

Также парламентарий рассказал, что весь поступающий мусор тщательно сортируется на фракции: стекло, металл, пластик, картон.

- Все, что отобрано, пакуется в аккуратные брикеты и отправляется на переработку, в том числе и за пределы Ростовской области. В следующих планах этого комплекса - открыть на своей территории технопарк предприятий переработки, которые прямо здесь будут создавать вторую жизнь продукции из вторсырья. Захоронение отходов тоже производится по экологичной технологии фильтрации, исключающей проникновение грязной влаги в почву. Пока перерабатывается 11% отходов, цель таких комплексов - довести эту долю, как минимум, до 50%, - прокомментировал Александр Валентинович.

ПЛАСТИК И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ

Спикер Заксобрания отметил, что не только государство должно заботиться об экологии. По словам депутата, личное отношение - это тоже маленький вклад в здоровье и чистоту нашей планеты.

- Уже не первый год у себя дома раздельно собираю мусор с тех пор, как появилась возможность выбрасывать его в разные контейнеры. Но что с мусором происходит дальше? Имеет ли какой-то смысл сортировать его по разным пакетам, тем более что площадок для такого сбора ещё совсем мало? Воочию убедился, что личное отношение - это маленький вклад в здоровье и чистоту нашей планеты. Отсортированный пластик обязательно будет переработан! А домашняя сортировка немного облегчит и ускорит эту работу, - сообщил Александр Ищенко.

Отметим, что на заседании «Открытой трибуны», которое состоялось после посещения Неклиновского МЭОКа, отдельное внимание Александр Ищенко уделил неутильным отходам, из которых наиболее проблемными являются изделия из неперерабатываемого пластика: некоторые виды пакетов, упаковок, одноразовой посуды.

Эти предметы невозможно использовать как вторичное сырье, и их приходится утилизировать на полигонах.

- Эта тема находится в центре внимания общественных организаций, экологического сообщества, - подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко. - На уровне федерального правительства есть понимание того, что это необходимо сделать. Мы со своей стороны уже в ближайшее время обратимся в адрес нового состава Государственной Думы, который будет избран в сентябре, в адрес Совета Федерации и федерального правительства для того, чтобы ускорить принятие этого решения. В Неклиновском мусороперерабатывающем комплексе мы воочию увидели, какой вред представляет неперерабатываемая упаковка, которая ни при каких технологических особенностях не может быть использована вторично.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Депутат подчеркнул, что альтернатива такому пластику есть – это современные биоразлагаемые материалы, внедрение которых в полной мере окупится сохранением природного баланса и экологического благополучия.

Еще одна проблема, которая была поднята во время заседания дискуссионной площадки, – это раздельный сбор мусора. В настоящее время на Неклиновский мусороперерабатывающий комплекс поступают отходы, накопленные в обычных контейнерах без какого-либо предварительного разделения со стороны жителей. Это не только затрудняет процесс сортировки, но и собирает часть потенциально годных для переработки отходов в однородную массу, которую невозможно разделить. В свете этого средний процент обработки вторичного сырья составляет всего 11%.

- Мы в своем сознании, к сожалению, не связываем наше отношение к мусору с нашим отношением к природе, - отметил Александр Ищенко. - По сути, если бы мы раздельно собирали мусор, процент его вторичной переработки по современным технологиям был бы гораздо выше. Уже на входе это было бы больше 40-50 %. Но в нашем представлении не сложилась необходимость такого отношения. С другой стороны, условий, которые бы побуждали людей собирать мусор раздельно, тоже пока в достаточной степени не создано.

Со своей стороны депутаты донского парламента в настоящее время готовят проект областного закона об экологическом просвещении, который будет призван воспитывать бережное отношение к окружающей среде с самого раннего возраста.

Резюмируя итоги заседания, Александр Ищенко подчеркнул, что создание системы межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов в Ростовской области – это состоявшийся факт, и сегодня речь идет о дальнейшем развитии, которое позволит производить вторичную переработку отходов на территории Ростовской области.