Погода в Ростове-на-Дону на 19 июня 2021: жара до +30 градусов придет в город

Осадков в субботу не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 июня 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Синоптики считают, что в первый выходной в городе наступит настоящая жара.

Температура воздуха ночью составит плюс 17 — 19 градусов. Днем столбик термометра может подняться до плюс 30 — 31 градуса. Осадков в субботу не будет. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.

В отдельных районах Ростовской области пройдут небольшие дожди с грозой. Днем серьезных осадков не предвидится. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Ночью местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, днём — 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 16 — 21 градус, днем — плюс 26 — 31 градус.