В поселке Ростовской области жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы

Одному из участников пришлось расчищать машину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Коксовом в Ростовской области местные жители забросали снегом здание администрации и автомобиль главы поселения. Инцидент произошел 28 декабря.

Ночью к администрации пришли несколько человек с лопатами и начали засыпать крыльцо снегом. В итоге у двери вырос сугроб, мешающий пройти. Досталось и припаркованному рядом автомобилю, который оказался полностью в снегу.

Жители Коксового говорят, что таким образом люди хотели выразить недовольство работой властей. По словам одного из собеседников, дороги в поселке сильно засыпало снегом, но их никто не убирал.

Глава Коксовского сельского поселения Сергей Киреев пояснил, что службы не работали, пока в поселке шел снег.

— Вчера действительно выпали обильные осадки, поэтому дороги были не в очень хорошем состоянии. Но, согласно регламенту, пока идет снег, расчищать дороги не положено, потому что это трата лишних средств. Как только осадки ослабли, работы начались. К утру проезжая часть, школьный маршрут, рейсовый автобусный маршрут были в нормативном состоянии. Начали убирать все территории, в том числе и те, где нет даже магазинов, — прокомментировал глава поселения.

Сергей Киреев уточнил, что люди засыпали снегом автомобиль его жены, которая вообще не работает в администрации. Он подал заявление в полицию.

— Ситуация неприятная и неожиданная. Мне никто не звонил, не жаловался, а на месте меня не было. Иначе я бы объяснил людям ситуацию. Сейчас есть какая-то мода на хайп. Думаю, с этим все и связано. Но пусть теперь разбирается полиция.

По словам главы, «зачинщик» снежной атаки извинился. Он призвал остальных участников вместе исправить ситуацию. На этот раз предложение никто не поддержал, поэтому мужчина сам расчистил автомобиль от снега.