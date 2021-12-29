Многогранная профессия: в Ростове-на-Дону наградили лауреатов премии «Юрист года-2021»

В Ростове Председатель Заксобрания Александр Ищенко наградил лауреатов премии "Юрист года-2021". Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице в среду, 29 декабря, чествовали лауреатов региональной юридической премии «Юрист года-2021». Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко обратился к профессиональному сообществу с приветственным словом и вручил премии.

Парламентарий начал свою речь с того, что отметил важность и многогранность профессии.

- Какую область нашей жизни не взять, так или иначе она регулируется документами, подготовленными юристами. Поэтому так важно поощрять тех, кто является лучшим в профессии, кто добился наиболее значимых для общества результатов. Их имена должны звучать, на них необходимо равняться. И в первую очередь молодым коллегам, кто только выбирает свою специальность, постигая науку права в высших учебных заведениях, – сказал спикер донского парламента.

Затем Александр Ищенко вручил премию лауреату в номинации «За верность профессии». Им стала кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Южного федерального университета Нина Георгиевна Шимбарева.

«ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА ВОСТРЕБОВАНА КАК НИКОГДА»

Также лауреатов поздравила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

- Такие мероприятия – это дополнительная возможность коллегам пообщаться друг с другом, подвести промежуточные итоги, выстроить планы на будущее. Мы сейчас создаем новое законодательство, возникают новые общественные отношения, и это означает, что сегодня профессия юриста востребована как никогда, - сказала Ирина Рукавишникова.

Высшая юридическая премия «Юрист года» учреждена Указом Президента Российской Федерации в 2009 году. Эта премия является самой престижной наградой в сфере юриспруденции. Миссия по организации и проведению церемонии вручения премии возложена на Ассоциацию юристов России и ее региональные отделения. В Ростовской области Ассоциацию возглавляет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

На Дону церемония награждения лауреатов премии «Юрист года» проводится уже в 13-й раз. В текущем году победители были выбраны в пяти номинациях: «Профессионал», «Правовая защита граждан», «За верность профессии», «Признание» и «Лучший юрист-консультант».

Кроме этого, были отмечены заслуги людей, участвующих в реализации проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций», который направлен на установление прямого диалога жителей Дона с представителями органов власти, организаций и практикующих юристов по широкому кругу вопросов.

Данный проект реализуется при непосредственном участии депутатского корпуса донского парламента, поэтому специалисты многофункциональных центров были поощрены Благодарственными письмами Законодательного Собрания Ростовской области.

Кстати, в рамках чествования лауреатов региональной юридической премии председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева вручила медаль «20 лет мировой юстиции Российской Федерации» Александру Ищенко и первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирине Рукавишниковой.

Данной медалью награждаются мировые судьи, судьи федеральных судов, а также иные лица, внесшие существенный вклад в становление и развитие мировой юстиции Российской Федерации.

– Александр Валентинович Ищенко, будучи еще председателем профильного комитета Законодательного Собрания, принимал непосредственное участие в разработке областного закона о мировых судьях, а Ирина Валерьевна Рукавишникова, являясь сенатором Российской Федерации, уделяет много внимания тому, чтобы отстаивать интересы донского юридического сообщества на федеральном уровне, – сказала Елена Золотарева.