В Ростовской области депутаты помогли в канун Нового года исполнить детские мечты

Старт благотворительным акциям на Дону дал руководитель регионального отделения «ЕР», Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: пресс-служба "ЕР"

В Ростовской области проходят благотворительные акции, которые проводят депутаты партии «Единая Россия». Старт акциям дал секретарь регионального отделения «ЕР», Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

В декабре депутат побывал в гостях у семьи из Батайска, воспитывающие детей с ОВЗ.

Александр Ищенко вручил ребятам планшеты, новогодние сосны с игрушками и фруктовые корзины.

- Главное в преддверии Нового года – создать у ребят и их родителей праздничное настроение. Призываю всех, у кого неравнодушное сердце, кто любит детей – сделайте маленький подарок тому ребенку, которого вы знаете, - сказал Александр Ищенко.

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Также парламентарий пригласил депутатский корпус принять участие в благотворительной акции «Елка желаний». А за день до Нового года Александр Ищенко сам исполнил мечту юного ростовчанина об игровой приставке.

По инициативе депутата донского парламента Саркиса Гогоряна, который является координатором регионального проекта «ЕР» «Особенное детство», подарки к Новому году получат сразу 600 детей из 14 общественных организаций людей с инвалидностью, среди которых: «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов», «Лучики Добра» и другие.

Депутат Госдумы Николай Гончаров лично доставил сотни подарков в социальные учреждения для детей и подростков. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

Поздравления в сельских территориях Дона проводят и депутаты Госдумы.

Так, Николай Гончаров лично доставил сотни подарков в социальные учреждения для детей и подростков в Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском и других районах.

Свыше 1000 детей в Аксайском, Целинском, Веселовском и еще нескольких муниципалитетах получат подарки от депутата Ларисы Тутовой. В Красносулинском районе сюрприз к Новому году для семьи, в которой воспитываются 17 детей, приготовила Екатерина Стенякина.

Депутат Госдумы Лариса Тутова порадовала детей подарками.Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

Помощь получают и социальные организации. В Новошахтинскую организацию «ДОБРО» доставили необходимые средства по уходу за детьми-инвалидами.

Кстати, без внимания не остались также ветераны ВОВ и дети медработников в Ростовской области. Их также поздравили с наступающим Новым годом.