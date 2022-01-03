Погода на Рождество в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз

Морозов в Ростовской области не ожидается. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Погода на Рождество в Ростове-на-Дону будет теплой, но пасмурной. Публикуем подробный предварительный прогноз на ближайшие дни.

Дожди начнутся в донской столице 5 января. В этот день температура будет составлять +5 — +7 градусов. На следующий день, 6 января, осадки сохранятся. Кроме того, потеплеет до +10 — +12 градусов.

7 января дожди в Ростове продлятся весь день, с 9 до 18 часов. Утром на термометре будет +2 — +4 градуса. Днем температура может подняться до +8 — +9 градусов. При этом вечером ожидается усиление ветра — скорость порывов может достигать 12 — 14 метров в секунду.

Рождественские службы традиционно проходят в ночь с 6 на 7 января. Напомним, в 2021 году из-за коронавируса службы проходили с соблюдением санитарных мер, а вот Крестный ход на Соборной площади отменили. Как отметят Рождество в ростовских храмах в этом году, в донской епархии пока не сообщали.