Погода в Ростове-на-Дону на 11 января 2022: прогноз гидрометцентра

По Ростовской области возможны морозы до -13 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 января 2022 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. В донской столице снега не предвидится, а вот в других районах ожидаются осадки.

11 января в Ростове пройдет небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах гололедица. Температура будет составлять +2 — +4 градуса. На следующий день, 12 января, продолжится дождь, который будет срываться на мокрый снег. Похолодает до -3 — -5 градусов. 13 января ночью пройдет небольшой снег, днем же осадков не ожидается. В этот день возможны морозы до -6 — -8 градусов.

В большинстве других городов и районов области в понедельник пройдет дождь, по северу — с мокрым снегом. Местами прогнозируются туман, гололед. Синоптики предупредили, что в северных районах возможно налипание снега на проводах и деревьях. 12 января кроме дождя и мокрого снега прогнозируют снег, а утром и днем местами пройдет сильный снег. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, днем — метель. Столбик термометра может достигать от 0 до -5 градусов. 13 января небольшой и умеренный снег, ночью и утром в отдельных районах сильный снег. Температура воздуха — от -8 до -13 градусов.