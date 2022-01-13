В центре Ростова введен в эксплуатацию новый жилой комплекс бизнес-класса «Кристалл»

Фото: МСК

«Московская Строительная Компания» объявила о сдаче в эксплуатацию жилого комплекса «Кристалл». Он находится на проспекте Соколова, 86 в Ростове-на-Дону.

В новом жилом комплексе бизнес-класса будущие жильцы смогут удовлетворить свои самые высокие запросы. Застройщик постарался над авторской архитектурой и дизайнерской отделкой входных групп. Не оставят равнодушными будущих жильцов благоустроенные общие террасы и лифты OTIS повышенной комфортности.

Фото: МСК

Кроме того, здесь оборудован автолифт, благодаря которому собственник комфортно попадает на двухуровневый подземный паркинг. И это далеко не полный список всех удобств.

Важно сказать, что комплекс расположен в центре донской столицы, вблизи от площади Гагарина, что позволит жителям легко добраться в любой конец города. Рядом – все необходимое для комфортной жизни. Школа и детский сад всего в пяти минутах ходьбы. Для отдыха можно использовать прогулочные зоны и рестораны, которые также находятся поблизости, но в тоже время они в стороне от жилых домов, так что никакой шум не станет помехой для спокойного сна.

Фото: МСК

Застройщик отметил, что большая часть квартир была распродана еще на котловане. Из 176 предложений в жилом комплексе на данный момент в продаже осталась одна 2-комнатная квартира площадью 77 кв с с террасой.

Фото: МСК

- Высокий спрос как на ЖК «Кристалл», так и на другие объекты нашей строительной компании подтверждает качество самого продукта, который мы производим, – комфортного жилья, отвечающего требованиям времени и клиентов. К моменту ввода домов в эксплуатацию в них практически не остается непроданных квартир – только одна или две. Это ключевой показатель нашей работы и доверия жителей к «МСК» как застройщику, - отметили в пресс-службе «МСК».

Фото: МСК

НАША СПРАВКА

«Московская Строительная Компания» на протяжении полутора лет занимает лидирующую позицию по текущему строительству жилья в Ростовской области. Такие данные опубликованы в Едином ресурсе застройщиков.

КСТАТИ

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