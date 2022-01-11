«В магазинах просят наличку»: ростовчанка, чья сестра живет в Алма-Ате, рассказала о ситуации в Казахстане

Жители Казахстана по-прежнему стараются не выходить на улицу Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жительница донской столицы Светлана Иванова (имя изменено – прим. ред.) с особым волнением наблюдает сейчас за событиями в Казахстане. Дело в том, что у нее там находятся близкие родственники – братья и сестра.

Как рассказала Светлана корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», за мужчин она переживает чуть меньше.

- Они живут в Караганде, и говорят, что там все спокойно, - пояснила собеседница издания.

А вот за двоюродную сестру, говорит Светлана, душа, конечно, болит.

- Она с семьей живет в Алма-Ате. Выстрелов сестра не слышала, потому что у нее квартира в отдаленном районе. Но на улицу она пока старается без крайней нужды не выходить. Пятого января сестра вышла только на работу, но сотрудников оправили домой. По магазинам она не ходит, но утверждает, что сейчас более-менее спокойно, - рассказывает Светлана.

Ростовчанка говорит, что в Казахстане появилась связь, хотя Интернет и работает с перебоями.

- Но хотя бы можно по видеосвязи увидеться с близкими, - продолжает собеседница издания.

Светлана, ссылаясь на сестру, пояснила, что на данный момент нет дефицита с продуктами.

- Даже крупный супермаркет «Магнум», который был разрушен мародерами, уже работает. Вот только наличных денег очень мало - и в банкоматах, и у людей на руках. В магазинах настоятельно просят оплачивать покупки банкнотами, а не пластиковыми банковскими картами. В некоторых супермаркетах и вовсе категорически не принимают карты, - сказала Светлана.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», протестные акции начались в Казахстане из-за двукратного повышения цены на газ, которым большинство автовладельцев заправляют машины. Митинги переросли в беспорядки, погромы магазинов и нападения на силовиков и сотрудников экстренных служб. Некоторые время с Казахстаном было парализовано авиасообщение из-за захвата ряда аэропортов митингующими и нестабильной обстановки. Россиян, оказавшихся в Казахстане, эвакуировали бортами Министерства обороны.

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