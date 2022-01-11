Старый Новый год 2022 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где отметить, куда сходить

В Старый Новый год можно посетить много интересных мероприятий.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Старый Новый год 2022 в Ростове-на-Дону пройдет без массовых гуляний у елки. Однако интересные мероприятия все же запланированы в донской столице. Рассказываем, где отметить праздник и куда сходить 13 и 14 января.
Ростовчане встречают Старый Новый год по-разному: одни ограничиваются домашними посиделками с варениками, другие любят активный отдых. Праздничные мероприятия могут проходить и 13, и 14 января.
13 ЯНВАРЯ
РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Вечером перед встречей Старого Нового года театр порадует зрителей одним из самых атмосферных спектаклей.
15.00, 19.00 — «Вечера на хуторе близ Диканьки»
РОСТОВСКИЙ ОБАЛСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
13 января в музее откроется выставка предметов «Страницы из истории Донского искусства.1990-е годы. Живопись». На выставке будут представлены около пятидесяти произведений живописи, созданных в те годы.
Музей работает с 10.00 до 18.00 каждый день кроме вторника.
13 и 14 ЯНВАРЯ
РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО
В эти дни у ростовчан есть последний шансы увидеть специальные праздничные постановки.
13 января, 18.30 — «Время для счастья», «Это случилось до полуночи»
14 января, 18.30 — «Примадонны», «Последний пылкий влюбленный»
14 ЯНВАРЯ
РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
18.00 — «Мелодии новогодней ночи»
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
18.30 — концерт «Музыкальный серпантин». Камерный оркестр «Musica della vita» под руководством Сергея Нестерова исполнит программу из произведений Пьяццоллы, Баха, Гершвина и Шостаковича.