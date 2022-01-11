Старый Новый год 2022 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где отметить, куда сходить

В Старый Новый год можно посетить много интересных мероприятий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Старый Новый год 2022 в Ростове-на-Дону пройдет без массовых гуляний у елки. Однако интересные мероприятия все же запланированы в донской столице. Рассказываем, где отметить праздник и куда сходить 13 и 14 января.

Ростовчане встречают Старый Новый год по-разному: одни ограничиваются домашними посиделками с варениками, другие любят активный отдых. Праздничные мероприятия могут проходить и 13, и 14 января.

13 ЯНВАРЯ

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Вечером перед встречей Старого Нового года театр порадует зрителей одним из самых атмосферных спектаклей.

15.00, 19.00 — «Вечера на хуторе близ Диканьки»

РОСТОВСКИЙ ОБАЛСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

13 января в музее откроется выставка предметов «Страницы из истории Донского искусства.1990-е годы. Живопись». На выставке будут представлены около пятидесяти произведений живописи, созданных в те годы.

Музей работает с 10.00 до 18.00 каждый день кроме вторника.

13 и 14 ЯНВАРЯ

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО

В эти дни у ростовчан есть последний шансы увидеть специальные праздничные постановки.

13 января, 18.30 — «Время для счастья», «Это случилось до полуночи»

14 января, 18.30 — «Примадонны», «Последний пылкий влюбленный»

14 ЯНВАРЯ

РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

18.00 — «Мелодии новогодней ночи»

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

18.30 — концерт «Музыкальный серпантин». Камерный оркестр «Musica della vita» под руководством Сергея Нестерова исполнит программу из произведений Пьяццоллы, Баха, Гершвина и Шостаковича.