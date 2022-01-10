В естественную среду обитания выпустили 20 ланей

Фото: минприродыро.рф

В конце декабря 2021 года в Верхнедонском районе на территории Вешенского производственного опытного охотничьего участка при участии специалистов министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в естественную среду обитания выпущено 20 особей лани европейской.

Еще долгое время они будут подкармливаться на специальных площадках для более успешной адаптации. Параллельно животные будут сами добывать себе пищу.

ФГБУ «Федеральный центр по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов» является самым крупным учреждением по сохранению видового разнообразия охотничьих ресурсов в Ростовской области.

- Выпуск животных в естественную среду обитания – один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области, - подчеркнул министр Михаил Фишкин. - Наравне с подведомственными учреждениями минприроды региона, которые ежегодно выпускают десятки особей европейских оленя и лани, в работе по пополнению популяции диких животных участвуют и охотничьи хозяйства.

Всего в текущем году организацией выпущено по 20 особей оленя европейского и лани европейской, более 1000 голов утки кряквы, порядка 200 голов серой куропатки.