В Ростове прошла акция по приему вторсырья "Экомобиль"

Фото: ГК "ЮСИ"

В Ростове-на-Дону состоялась акция «Экомобиль». В рамках мероприятия мобильный пункт приема вторсырья побывал в восьми точках города, в том числе впервые - в «Вересаево».

Акция проходит в Ростове-на-Дону с октября прошлого года ежемесячно. Обычно активисты традиционно организовывали два маршрута - Западный и центр-Александровка-Сельмаш.

Прошедшая поездка «экомобиля» стала первой в 2022 году. В этот раз организаторы при поддержке группы компаний «ЮгСтройИнвест» развернули мобильный пункт и в экорайоне «Вересаево».

Жители ЖК смогли сдать на переработку макулатуру, твердый и мягкий пластик, ПЭТ-бутылки, батарейки, одежду и другое вторсырье в мобильном пункте у своего дома.

Фото: ГК "ЮСИ"

Все отходы волонтеры отсортировали и увезли на переработку, а добротные вещи отдали на благотворительность.

Первая подобная акция в «Вересаево» привлекла десятки участников — жителей экорайона. Многие принимали участие в раздельном сборе отходов впервые. Жильцы с энтузиазмом восприняли инициативу и ожидают, что теперь такие мероприятия будут проходить в районе постоянно.

Всего активисты увезли на переработку около 750 кг отходов, а в акции приняли участие 170 человек. В следующий раз «экомобиль» проедет по районам города 19 февраля.