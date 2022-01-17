Ограничения движения на Крещение 2022 в Ростове: где и когда

В Ростове можно искупаться в восьми купелях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ограничения движения на Крещение 2022 в Ростове будут действовать на нескольких улицах 18 и 19 января. Рассказываем, какие участки лучше объехать.

С 20.00 18 января по 6.00 19 января проезд ограничат на следующих дорогах:

– По улице Привокзальной;

- По улице Амбулаторной (от улицы Портовой до улицы Деревянко);

- По улице Деревянко (от улицы Портовой до улицы Амбулаторной);

- По бульвару Комарова (от проспекта Космонавтов до улицы Баграмяна);

- По улице Баграмяна (от улицы Южной до бульвара Комарова);

- По улице Южной (от улицы Алагирской до улицы Баграмяна);

- По бульвару Комарова (в районе дома № 23/2).

Напомним, в Ростове для крещенских купаний этом году оборудуют восемь купелей. Ранее мы рассказывали, где расположены эти места и в какое время работают.

18 января в донской столице ожидается плюсовая температура и небольшие осадки — дождь и мокрый снег. 19 января в городе ощутимо похолодает. Ударят морозы до -9, пройдет снег. Ситуацию может осложнять сильный ветер до 10 — 11 метров в секунду.

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