Шесть лет, как один миг: Радио «Комсомольская правда» в Ростове празднует день рождения

Самых интересных гостей и наших слушателей мы приглашаем в студию радио Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Здравствуйте, друзья», — так ведущий радиостанции «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону Владимир Добрицкий начинает каждый свой эфир.

Шесть лет назад в Ростове началось региональное вещание Радио «КП» на частоте 89, 8 FM. Вначале были новости, затем появились и тематические эфиры, интервью, миниформаты, аудиосюжеты. Друзей у радиостанции с тех пор прибавилось. Политик и писатель Эдуард Лимонов рассказал о том, как крестил сына в Старочеркасской, актер Александр Семчев посетовал, что так и не смог на Дону выпить чачу, сценарист Виктор Мережко раскритиковал сериал Сергея Урсуляка «Тихий Дон», а Михаил Шуфутинский признался в любви песне «Левый берег Дона».

В нашем эфире мы несколько часов подряд знакомили слушателей с подробностями авиакатастрофы в ростовском аэропорту, проводили прямые включения во время ЧМ по футболу, делали серию передач о крупнейшем пожаре в Ростове. Постоянные гости эфиров — региональные министры, депутаты всех уровней, специалисты различных отраслей в качестве экспертов.

- Сегодня, радио «Комсомольская правда» — это живой организм, который видеоизменяется, ищет более эффективные форматы для общения со слушателями, но всегда старается быть актуальным и интересным», — говорит генеральный директор Ростовского филиала «Комсомолки» Елена Соболева. — Так, например, мы подключаем к радиоэфирам журналистов сайта KP.RU, в студии Радио «КП - Ростов-на-Дону» проводим стримы в Интернете, которые собирают десятки тысяч просмотров.

Есть у радиостанции и преданные поклонники. «Виктор с Чкаловского» — так постоянно представляется в эфире наш постоянный радиослушатель. Виктор в течение шести лет внимательно следит за тем, как радио меняется.

- В машине постоянно у меня волна 89,8, — признается Виктор. — Вы не развлекательное, а деловое радио, поэтому я вас и выбрал. Желаю вашему коллективу процветания, новых интересных тем и, конечно, хорошего заработка. Без этого сегодня не обойтись».

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