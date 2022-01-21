Погода в Ростове-на-Дону в выходные 22 и 23 января 2022: подробный прогноз гидрометцентра

Ожидаются сильный ветер и снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 22 и 23 января 2022 будут снежными и холодными. А вот по Ростовской области будет еще холоднее, ожидаются морозы до -14 градусов. Публикуем прогноз ростовского гидрометцентра.

22 января температура в Ростове ночью будет составлять -1 — -3 градуса, днем — -1 — +1 градус. Ночью и утром гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Прогнозируется сильный ветер до 15 метров в секунду. 23 января погода будет похожей. Осадки и гололедица сохранятся. В этот день будет холоднее — до -3 — -5 градусов ночью и до 0 — -2 градусов днем.

В большинстве районов Ростовской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу — с дождем. Местами прогнозируется сильный снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в отдельных районах ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Ночью на термометре будет -1 — -6 градусов, при прояснениях — до – 10. Днем столбик термометра поднимется до 0 — -5 градусов, по югу — до +2 градусов. 23 января мокрый снег и снег сохранятся. По северу и востоку прогнозируется сильный снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, временами порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Ночью ожидаются морозы до -3 — -8 градусов, при прояснениях — до – 14. Днем средняя температура составит 0 — -15 градусов.