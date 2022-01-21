Вечно удивленный кот Федя из Ростова безответно влюбился

Кот Федя встретил свою любовь. Фото: аккаунт fedja_kot в Instagram

Ростовский кот Федя стал настоящей звездой Интернета. Пушистый полубританец покорил сердца ростовчан своей очаровательной мордашкой - у котика такой взгляд, что, кажется, что он вечно чему-то удивляется.

Сейчас за судьбой и ежедневными проделками хвостатого с умилением наблюдают десятки тысяч человек. Только в ТикТок на @Fedja_kot подписаны 70,9 тысячи пользователей, в Instagram – 41 тысяча человек.

По словам хозяйки Натальи, Федя, несмотря на обрушившуюся славу, в центре внимания быть не любит. Более того, трусит, когда видит пускай и доброжелательно настроенных, но незнакомых ему людей.

А вот теперь размеренная домашняя жизнь Феди была нарушена нахлынувшими чувствами. Серый красавец влюбился! Правда, надежды на ответные чувства со стороны пушистой избранницы ждать не стоит. Дело в том, что Мотя стерилизована и к мужскому полу полностью равнодушна.

- И теперь их отношения неоднозначные, - Мотя хочет дружить, а Федя хочет любви, - рассказала Наталья на странице Феди в Instagram.

Девушка также опубликовала видео ухаживаний за кошечкой. На кадрах – Федя ластится к Моте, а та, в свою очередь, лениво отбивается от него лапой.

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