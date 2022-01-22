Донской космонавт Юрий Усачев прокомментировал отказ в американской визе Николаю Чубу

В "Роскосмосе" обеспокоены тем, что Николаю Чубу отказали в выдаче визы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о том, что космонавта родом из Новочеркасска Николая Чуба оставляют без визы в США и возможности пройти часть подготовки к будущему полету на орбиту Земли удивила россиян. В «Роскосмосе» заявили об опасности для миссии такого решения. Ситуацию прокомментировал земляк, космонавт родом из ростовского Донецка Юрий Усачев. В «КП — Ростов-на-Дону» связались с Юрием Владимировичем.

Как сказал Юрий Владимирович, его самого такая новость застала в расплох.

- Да я тоже только сегодня узнал из новостей. Ситуация-то какая непростая.

- А какие последствия могут быть у решения оставить Николая Чуба без визы?

- Пока никакие, - считает Юрий Усачев. - Еще целый год ему до начала подготовки, еще сто раз решат этот вопрос. Это, скорее, недоразумение, чем злой умысел.

Космонавт Николай Чуб из Новочеркасска должен впервые полететь в космос весной 2023 года. Фото: ЦПК

- Насколько обязательно космонавту Чубу полететь в США при подготовке к миссии?

- Есть порядки. Мы все готовимся: российские космонавты в Хьюстоне, изучаем американскую часть станции, а космонавты из США приезжают сюда изучать российский сегмент, так чтобы мы могли работать у них в сегменте, а они у нас. Это такая хорошая практика, поскольку станция международная.

В любом случае космонавт Усачев настроен самым положительным образом.

- Да все решат, не переживайте. Все будет хорошо!

Напомним, Николая Чуба приняли в российский отряд космонавтов в 2012 году, пока опыта полетов в космос он не имеет. Его включили в состав экипажа корабля «Союз МС-23», который вылетит на станцию следующей весной. Планировалась его подготовка в Космическом центре им. Джонсона перед полетом в 2023 году.

«КП» уже писала, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен запросить позицию руководителя NASA Билла Нельсона по это ситуации.

Юрий Усачев из ростовского Донецка четыре раза летал на орбиту и семь раз выходил в открытый космос. Фото: личный архив Юрия Усачева

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