Главный санврач Ростовской области рассказал, какие школы переведут на дистанционное обучение

Школы уже закрыли в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о заболеваемости ковидом среди детей. Он ответил, в каком случае школы будут переводить на дистанционное обучение.

По словам Евгения Ковалева, заболеваемость в образовательных учреждениях увеличивается. В детских садах за неделю заразились 64 воспитанника и 45 сотрудников. В школах ситуация сложнее: зарегистрировано 880 случаев заболевания среди детей и 93 — среди персонала.

Главный санврач призвал территориальные органы власти при необходимости закрывать школы или отдельные классы.

— При 20% отсутствующих по заболеваемости переводить, приостанавливать учебный процесс на одну — две недели. На сегодня эта мера используется, и мы можем говорить, что полностью закрыты семь школ в Неклиновском районе, Ремонтненском, Мясниковском. Частично ограничили посещение для 330 классов в 150 школах и для 32 групп в 31 дошкольной организации, — сообщил Евгений Ковалев.

По его словам, Роспотребнадзор будет вносить предложения «точечно где-то вводить дистанционное обучение».

— Это не требует сегодня непосредственного реагирования, но ситуация остается на ежедневном контроле, — считает глава регионального Роспотребнадзора.