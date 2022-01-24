«Перевал Дятлова»: Что думают про нашумевший сериал ростовские спасатели

В Ростове тоже решили организовать закрытый показ первой серии. Премьера Фото: ПОПОВА Екатерина

Уже вечером 24 января на ТВ-3 зрители смогут увидеть первую серию детективной драмы «Перевал Дятлова». Известно, что сериал стал международным хитом: его с успехом уже показали в Германии, США, Канаде, Скандинавии и Австралии.

В Ростове тоже решили организовать закрытый показ первой серии. Кроме ценителей кино были приглашены специалисты, которые рассказали о подготовке к горным походам зимой и правилах безопасности в горной местности.

ПО ФАКТУ - ОДНИ ЗАГАДКИ

«Перевал Дятлова» рассказывает не только о восхождение группы, но и о непростой судьбе майора. Тот после Великой Отечественной войны получил дар видеть то, чего другим не дано.

С самой первой серии в сериале начинает твориться чертовщина. Но стоит предупредить, действия там точно не для слабонервных. В годы войны русские военные находят заброшенную немецкую базу. Зайдя в здание, один из военных видит растрепанную девушку, которая заводит его в большой зал. А через пару секунд оказывается, что она давно мертва. Обследуя другие комнаты базы, русские солдаты находят кабинет, где на кресле сидит убитый немецкий командир. Но одному из советских солдат пришло видение: мертвец оживает. Парень пытается объяснить это своим товарищам, но ему никто не верит.

Эксперты объяснили, что делать, чтобы поход в горы был максимально безопасным. Фото: ПОПОВА Екатерина

Самое загадочное создатели драмы оставили на последние секунды первой серии - в Свердловск возвращается живой Игорь Дятлов. Вот и додумывайте сами - то ли Дятлов жив или же это его тезка. Но, судя по всему, будет в сериале место и для любви, и для предательства.

«ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ!»

Оставив любителей сериалов с кучей вопросов и без ответов, ростовчанам предложили задать их экспертам. Отдуваться за режиссеров-интриганов пришлось заместителю председателя «Федерации спортивного туризма» Глебу Албулу и председателю ростовского регионального отделения «Российского союза спасателей» Роману Карасеву.

Гости-эксперты не стали делать какие-то выводы по одной серии. Но рассказали о том, как сделать даже самый сложный поход максимально безопасным для жизни на случай, если люди вдохновятся фильмом и решат пойти в горы (а как правило, так и происходит после громких премьер, - прим. авт.).

После фильмов об альпинистах резко появляются желающие покорить горы, делятся эксперты. Фото: ПОПОВА Екатерина

Для покорения горных вершин есть два способа - одиночный и с помощниками. Если выбирать путь одиночки, тогда необходима эволюционная подготовка, которая начинается с занятий спортом и небольшими походами на день - другой. Ну, если уж не терпится покорять вершины, то стоит тщательно выбирать гида, ведь ему вы собираетесь доверить жизнь.

- Когда вы отправляетесь подальше от цивилизации, то должны понимать, что помощь к вам не придет. Она будет только через определенное время, - сразу предупредил Глеб Албул. - Поэтому на помощь рассчитывать, конечно, хорошо, однако надо иметь голову на плечах и стараться спасать себя самому.

- Нужно развивать культуру безопасности. И тогда она вас спасет, - добавляет Роман. - И ее необходимо прививать ближнему кругу - стараться обучать их полезным навыкам. Так в походе будет легче разделить обязанности.

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