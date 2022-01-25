В Ростовской области живодеры отрубили собаке лапу

Ветеринарам пришлось ампутировать лапу. Фото: instagram.com/vet_centr.

В Волгодонске Ростовской области живодеры изрезали собаку неизвестным оружием. Раны оказались настолько глубокими, что в итоге пес лишился передней лапы. Об этом хозяйка животного рассказала журналисту "КП - Ростов-на-Дону".

Жительница квартала Красный Яр Любовь рассказала, что 23 января ее пес Джек выскочил на улицу, когда она открывала калитку. Хозяйка не смогла поймать питомца, и тот убежал в неизвестном направлении. Женщина искала собаку все воскресенье, но нашла его только на следующий день.

— Он сидел прямо возле дома. Я даже не знаю, как он выжил, как смог добрести почти до калитки. Страшно было посмотреть: везде большие раны - и на морде, и на теле, — вспоминает Любовь.

Ветеринары говорят, что на теле собаки зафиксировали множественные рубленные раны. А правую переднюю лапу неизвестные отрубили до локтя. Специалисты наложили животному несколько швов, а вот лапу пришлось ампутировать.

Любовь уже забрала питомца домой. Джеку стало лучше: ему больше не требуются обезболивающие, он хорошо питается. Но теперь хозяйке предстоит постоянно обрабатывать швы, делать перевязки и питомцу давать антибиотики.

— Неравнодушные люди уже помогли оплатить операцию, купить какие-то лекарства. Спасибо им огромное. Постараюсь дальше сама справляться, - поделилась хозяйка.

Кто и почему набросился на спокойного домашнего пса, неизвестно. По словам Любови, она не обращалась в полицию, потому что не верит, что живодеров найдут.

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