Свора диких собак насмерть загрызла мужчину в Астраханской области

Стая собак загрызла насмерть мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

26 января стая бездомных собак насмерть загрызла 58-летнего мужчину. Об этом сообщает следком Астраханской области. ЧП произошло в Приволжском районе, в селе Кулаковка.

ШАНСОВ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах региона, трагедия случилась рано утром. Известно, что мужчина трудился слесарем и шел на работу.

Не исключено, что житель Кулаковки попросту решил скоротать путь и выбрал малолюдную дорогу, пролегающую за гаражным кооперативом на окраине села. Там - грунтовая дорога, а рядом - камыши. А так как трагедия произошла в безлюдном месте, шансов быть услышанными прохожими у него практически не было.

- О том, что там обитают бродячие псы, погибший, возможно, знал. Проблема с бродячими животными остро стоит во всем регионе. И Кулаковка – не исключение, - констатировал собеседник. - Но погибший, видимо, даже не догадывался, что он, крепкий, относительно молодой и сильный человек, станет добычей для голодных дворняг.

Трагедия произошла в безлюдном месте. Фото: СК РФ по Астраъанской области.

МУЖЧИНА СКОНЧАЛСЯ ОТ КРОВОПОТЕРИ

По предварительным данным, смерть 58-летнего жителя наступила от кровопотери. Окончательно причину назовут после вскрытия. По словам источника издания, если делать вывод по количеству отметин от зубов, то шансов выжить у погибшего было крайне мало.

- Все тело мужчины было покрыто следами от укусов. Судя по всему, собак было много, - уточнил собеседник. - Растерзанное тело только спустя пару часов заметил проезжающий мимо водитель. Он и сообщил о трагедии правоохранителям.

В Следственном Управлении СК по Астраханской области заявили, что по факту гибели местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

- Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Приволжского района области, - добавили в ведомстве.

Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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