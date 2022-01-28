Как вызвать врача на дом в Ростове: актуализированные номера поликлиник

В Ростове растет число заболевших.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону растет число заболевших коронавирусом. Только за сутки в городе подтвердилось 463 случая заражения, а в больницах остаются 917 пациентов. Публикуем номера регистратур и режим работы поликлиник, чтобы вызвать врача на дом в Ростове-на-Дону.
Городская поликлиника № 20
По будням — 7.30 — 20.00, в субботу — 8.00 — 14.00
8 (863) 3-10-13-91
Городская поликлиника № 6
В будние дни — 08.00 — 20.00, в субботу и воскресенье — 09:00 - 14:00
8(863) 210-00-77
Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко
Круглосуточно, ежедневно
По будням — 7.00 — 20:00, в субботу и воскресенье — 8.00 — 14.00
8(863) 310-49-19
Городская поликлиника № 1
Будние дни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00
8(863) 285-10-35
Городская поликлиника № 12
По будням — 8:00 — 20:00; суббота и воскресенье 8.00 – 14.00.
Call-центр: + (7863) 333-43-43
Городская поликлиника № 16
Будние дни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8:00-14:00
+7 (863) 310-58-31
Городская поликлиника № 4
Будни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00
Телефон кол-центра: +7(863)285-07-03
Городская поликлиника № 5
Телефоны кол-центра: 252-0063, 243-64-11, 243-68-66, 243-01-88. Телефон "горячей линии" +7 (938) 181 76 06
Детская городская поликлиника № 17
По будням — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8:00 - 14:00
8 (863) 285-03-66
Детская городская поликлиника №18
Кол-центр основной поликлиники (ул. Медицинская, 12): 8(863)277-50-36
Кол-центр филиала (мкр.Суворовский, пер. Белоусова, 14/2): 8(863)210-55-02
Кол-центр филиала (ул. Таганрогская, 116/4): 8(863)277-06-83
Дополнительный телефон: 8(863)223-33-81
Детская поликлиника № 4
Будние дни — 7.00 — 20.00, выходные — 7.00 — 12.00
Пер. Днепровский 122/1: 8 (863) 285-03-43
Ул. Думенко 5/1: 8 (863) 285-03-43
Телефон Горячей линии: +7 (951) 846-48-15
Детская городская поликлиника № 45
Понедельник — пятница — 7.00 — 20.00, выходные — 8.00 — 16.00
8(863) 310-77-67
Городская поликлиника № 7
Ул. Варфоломеева, 103/39, тел: 255-70-04, 256-69-23.
Будние дни — 7.00 — 14.00, выходные — 8.00 — 12.00
Ул. Зологическая, 30, тел: 256-69-25.
Будние дни — 7.00 — 14.00, в субботу — 7.00 — 14.00
Городская больница № 7
С 8:00 до 20:00 — будние дни
С 8:00 до 14:00 — суббота
8 (863) 236-35-20, 236-19-22
Городская больница № 8
Регистратура: 267-01-55, 267-58-73
Телефон горячей линии, круглосуточно: (863) 232-62-58
Городская поликлиника №14
Будние дни — с 7.00
ул. Портовая, 458/52: 8(863)242-08-34, 242-04-34; 344034
ул. Портовая, 80 (филиал): 240-71-96; 344034,
ул. Загорская, 23 (филиал детского отделения) — 240-34-49
Городская поликлиника №41
Будние дни — 8.00 — 20.00 ъ
Суббота — 9.00 — 14.00
Ул. Оганова, 10: (863) 278-32-41
Ул. Таганрогская, 126/1: (863) 277-77-81
Пер. Белоусова, 14 стр. 2: (863) 285-42-32
Ул. Тимошенко, 26/1: (863) 278-00-91
Городская поликлиника № 9
8 (863) 333-27-09, 8 (863) 257-89-15, 8 (863) 268-73-53