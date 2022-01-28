Как вызвать врача на дом в Ростове: актуализированные номера поликлиник

В Ростове растет число заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону растет число заболевших коронавирусом. Только за сутки в городе подтвердилось 463 случая заражения, а в больницах остаются 917 пациентов. Публикуем номера регистратур и режим работы поликлиник, чтобы вызвать врача на дом в Ростове-на-Дону.

Городская поликлиника № 20

По будням — 7.30 — 20.00, в субботу — 8.00 — 14.00

8 (863) 3-10-13-91

Городская поликлиника № 6

В будние дни — 08.00 — 20.00, в субботу и воскресенье — 09:00 - 14:00

8(863) 210-00-77

Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко

Круглосуточно, ежедневно

По будням — 7.00 — 20:00, в субботу и воскресенье — 8.00 — 14.00

8(863) 310-49-19

Городская поликлиника № 1

Будние дни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00

8(863) 285-10-35

Городская поликлиника № 12

По будням — 8:00 — 20:00; суббота и воскресенье 8.00 – 14.00.

Call-центр: + (7863) 333-43-43

Городская поликлиника № 16

Будние дни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8:00-14:00

+7 (863) 310-58-31

Городская поликлиника № 4

Будни — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00

Телефон кол-центра: +7(863)285-07-03

Городская поликлиника № 5

Телефоны кол-центра: 252-0063, 243-64-11, 243-68-66, 243-01-88. Телефон "горячей линии" +7 (938) 181 76 06

Детская городская поликлиника № 17

По будням — 7.00 — 20.00, суббота и воскресенье — 8:00 - 14:00

8 (863) 285-03-66

Детская городская поликлиника №18

Кол-центр основной поликлиники (ул. Медицинская, 12): 8(863)277-50-36

Кол-центр филиала (мкр.Суворовский, пер. Белоусова, 14/2): 8(863)210-55-02

Кол-центр филиала (ул. Таганрогская, 116/4): 8(863)277-06-83

Дополнительный телефон: 8(863)223-33-81

Детская поликлиника № 4

Будние дни — 7.00 — 20.00, выходные — 7.00 — 12.00

Пер. Днепровский 122/1: 8 (863) 285-03-43

Ул. Думенко 5/1: 8 (863) 285-03-43

Телефон Горячей линии: +7 (951) 846-48-15

Детская городская поликлиника № 45

Понедельник — пятница — 7.00 — 20.00, выходные — 8.00 — 16.00

8(863) 310-77-67

Городская поликлиника № 7

Ул. Варфоломеева, 103/39, тел: 255-70-04, 256-69-23.

Будние дни — 7.00 — 14.00, выходные — 8.00 — 12.00

Ул. Зологическая, 30, тел: 256-69-25.

Будние дни — 7.00 — 14.00, в субботу — 7.00 — 14.00

Городская больница № 7

С 8:00 до 20:00 — будние дни

С 8:00 до 14:00 — суббота

8 (863) 236-35-20, 236-19-22

Городская больница № 8

Регистратура: 267-01-55, 267-58-73

Телефон горячей линии, круглосуточно: (863) 232-62-58

Городская поликлиника №14

Будние дни — с 7.00

ул. Портовая, 458/52: 8(863)242-08-34, 242-04-34; 344034

ул. Портовая, 80 (филиал): 240-71-96; 344034,

ул. Загорская, 23 (филиал детского отделения) — 240-34-49

Городская поликлиника №41

Будние дни — 8.00 — 20.00 ъ

Суббота — 9.00 — 14.00

Ул. Оганова, 10: (863) 278-32-41

Ул. Таганрогская, 126/1: (863) 277-77-81

Пер. Белоусова, 14 стр. 2: (863) 285-42-32

Ул. Тимошенко, 26/1: (863) 278-00-91

Городская поликлиника № 9

8 (863) 333-27-09, 8 (863) 257-89-15, 8 (863) 268-73-53