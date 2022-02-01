В ростовском «Кидбурге» открылась «Пятёрочка»

«Пятёрочка» в «КидБурге» - маленькая модель настоящего магазина, максимально приближенная к реальности. Магазин оформлен в новом концепте, всё оборудование здесь настоящее - в нём есть стеллажи, холодильное оборудование, рекламные материалы и даже кассы с действующей электроникой. В детской «Пятёрочке» ребята могут попробовать себя кассиром, сотрудником зала, сборщиком доставки и даже директором.

Действующие поставщики компании сделали муляжи разнообразных продуктов — молочных, кондитерских изделий, хлеба, фруктов, жевательных резинок и многое другое.

«В нашем детстве мы всегда мечтали поиграть в настоящий магазин, а теперь у детей есть такая возможность благодаря «КидБургу» и «Пятёрочке». Наш магазин расположен в самом центре города профессий и ждёт всех в гости, чтобы не только интересно провести время, но и в процессе игры получить знания об основных принципах работы в торговле», — поделилась Елена Глотова, начальник отдела маркетинга макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка».