Главврач поликлиники № 16 в Ростове объяснил, почему пациенты 2-3 часа ждали приема на улице

Из-за резкого скачка количества заболевших в больнице открыли второй фильтр-бокс. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

«Омикрон» заставляет людей ждать приема врача на улице. Такое открытие сделали для себя ростовчане в понедельник, 31 января, во дворе поликлиники № 16. Фото и видео разнеслись по городским пабликам мгновенно. Люди жаловались, что с признаками ОРВИ не могли попасть в фильтр-бокс на прием к врачу и ждали на улице. С чем это было связано, и ждет ли такая же картина пациентов завтра, в интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал главный врач ростовской поликлиники № 16 Дмитрий Стагниев.

«ОТКРЫЛИ ФИЛЬТР-БОКС ЕЩЕ ДО ОБЕДА»

- Число обращений выросло еще на прошлой неделе, а сегодня беспрецедентное количество людей обратилось к нам за помощью. Мы испытываем большую нагрузку. Сначала в фильтр-боксе принимали три врача, потом их количество увеличили до четырех. А когда образовалась очередь из людей на улице, мы в течение двух-двух с половиной часов открыли еще один фильтр с отдельным помещением и выделили пятого врача, - рассказал главврач.

Медик объяснил, что заболеваемость коронавирусом резко выросла из-за того, что штамм «омикрон» является крайне контагиозным.

- Наверное, люди на выходных пообщались, проконтактировали, и в результате в понедельник мы получаем такой скачок волны заболеваемости пациентов, - объясняет Дмитрий Стагниев. - Врачи в поликлиниках тоже болеют — они такие же люди, а нагрузка на них растет. «МЫ С ТАКИМ ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ»

Только сегодня на дом вызвали врача 866 пациентов 16-й поликлиники. Это рекордная цифра, говорит главврач.

- Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Врачи не отказывают нашим пациентам, мы отдаем последние силы на то, чтобы оказать помощь, вылечить их. Мы никого не оставим без внимания: будем и обзванивать, и приходить, и приезжать. И все пациенты, которые приходят в фильтр, не останутся у нас без осмотра и решения вопроса, - уверяет руководитель.

Учитывая загруженность врачей, Дмитрий Стагниев предупредил о возможной задержке доктора на выезде на полдня, а то и на день из-за большого количества вызовов.

- Мы хотим донести до пациентов, какой объем работы мы выполняем, потому что потребительское отношение некоторых крайне неприятно, когда делаешь добро. Врачи — такие же люди: работают, также устают и выгорают. И нам нужно сохранить коллективы, и врачей, - акцентирует внимание доктор. - Физически мы никогда с таким количеством вызовов не сталкивались, и наш функционал на такое не был рассчитан. Объять необъятное мы не можем, но однозначно никто не останется без внимания.

В такой сложной ситуации единственной действенной мерой, чтобы уберечься от заболевания и немного разгрузить медиков, остается ограничение посещения общественных мест, чтобы минимизировать контакт с другими людьми и уменьшить волну заболеваемости, уверен главврач.

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