В Ростовской области пройдет фестиваль "Воспетая степь"

Фестиваль "Воспетая степь". Фото: Артур СЕЛИМОВ

В дни массового цветения тюльпанов в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Организаторами фестиваля являются правительство Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, ассоциация «Живая природа степи», государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», администрация Орловского района.

В прошлом году фестивальную площадку, а также места массового цветения тюльпанов в районе озер Лопуховатое и Грузское посетили порядка 7 тысяч человек. Для участников были организованы лекции по сохранению биологического разнообразия степного пояса России, в том числе при участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Также продолжается реализация пятилетнего инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!». В 2021 году участниками проекта, в том числе в онлайн формате, стали 800 тысяч человек.

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2021 году проведено 1 800 экологических субботников и более 5 000 мероприятий по экологическому просвещению. Волонтеры Ростовской области являются постоянными участниками Всероссийской акции «Вода России». Акция проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2021 году очищено от мусора свыше 170 км береговой линии водных объектов, что на 40 км больше, чем в 2020 году.

Продолжается развитие экологического туризма на Дону. В минувшем году обустроены шесть новых экологических маршрутов на территории государственных природных заказников и заповедников области. В образовательных организациях используются 30 виртуальных туров по природно-заповедному фонду Ростовской области.