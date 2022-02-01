Больше одного миллиона тонн угля добыли на донской шахте за год

Добыча угля на шахте «Шерловская-Наклонная» в 2021 году превысила 1 млн тонн. Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области.

В Звереве Ростовской области шахта «Шерловская-Наклонная» в 2021 году отгрузила продукцию на 3,3 млрд рублей. Добыча угля здесь превысила 1 млн тонн, что на 40% выше показателя 2020 года, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Такие результаты стали возможны благодаря благоприятным горно-геологические условиям, модернизации конвейерной линии для транспортирования горной массы из шахты на поверхность, росту спроса на уголь на мировых рынках и, как следствие, повышению цен, - прокомментировал Игорь Сорокин.

Шахта «Шерловская-Наклонная» оснащена современным оборудованием – таким, как механизированная крепь, очистной комбайн и лавный конвейер для транспортирования угля.

Наличие резервного лавокомплекта позволяет монтировать новые лавы без перерыва в добыче угля. Все вспомогательные транспортные операции, доставка людей и грузов осуществляются подвесными монорельсовыми дизелевозами с поверхности прямо к рабочим местам.

Отметим, что уголь, добываемый шахтой «Шерловская-Наклонная», используется в основном на электростанциях, промышленных предприятиях (металлургической, химической, энергетической промышленности), а также в виде топлива для коммунальных нужд.

А с 2018 года компания поставляет технологический антрацит премиального качества на международные рынки.