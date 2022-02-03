В Ростовской области цена на сливочное масло подскочила на 23 рубля

Цена сливочного масла резко выросла. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области за месяц подорожало сливочное масло и ряд других продуктов. Как изменились цены в период с 29 декабря по 28 января, сообщили в Ростовстате.

Килограмм масла за месяц подорожал с 590 до 613 рублей. Другой кисломолочный продукт, твердый и мягкий сычужный сыр вырос в цене с 589 до 603 рублей за килограмм.

Заметно изменилась цена черного байхового чая. Если 29 декабря стоимость килограмма составляла 925 рублей, то 28 января — 932. Увеличилась цена пшеничного хлеба — с 54 до 67 килограммов.

При этом многие товары подешевели. Так, стоимость творога упала с 370 до 356 рублей за килограмм. Снизились цены на куриное мясо — с 174 до 169, на баранину — с 461 до 463. Намного доступнее стало масло, стоимость которого изменилась со 129 до 119 рублей за килограмм.

По данным Ростовстата, за прошедший месяц снизились средние цены на коммунальные услуги. Например, стоимость холодного водоснабжения составляла 510 рублей с человека 29 декабря и 499 рублей 29 января. Горячее водоснабжение также, в среднем, подешевело — с 639 до 632 рублей с человека. Цена за отопление по области изменилась с 2 584 до 2 546 рублей/Гкал.