Итоги недели: зоолог Игнатенко вернулся в Ростов, ситуация в переулке Кривошлыковском, усиленный режим работы поликлиник

Александра и двух его товарищей осудили к выплате штрафа более 3 миллионов рублей. Фото: аккаунт Александра Игнатенко в соцсети Вконтакте

В минувшую среду ученый — зооолог, сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко вернулся в Ростов-на-Дону. Его командировка затянулась почти на два года.

В Шри-ЛАнке его и двух его коллег задержали на выходе из парка. Местные стражи порядка вменяли российским ученым умерщвление насекомых, что в стране строго карается. Россияне же утверждали, что просто фотографировали уже мертвых жуков. Два года переписок с близкими и друзьями в интернете, обращений в различные инстанции. Правозащитник Иван Мельников говорит – даже президенту Шри-Ланки писали.

Также поговорим о том, как развивается ситуация с аварийным домом в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону. Напомним, в многоквартирном пятиэтажном доме веден режим ЧС из-за угрозы обрушения. На этой неделе по этому адресу прибыл эвакопункт, готовый к переселению жильцов. Но далеко не все собственники согласны переезжать в маневренный фонд.

Поликлиники города переведены на усиленный режим работы. Медики сегодня находятся на пределе возможностей. Об этом заявили и в региональном минздраве, и в Управлении здравоохранения Ростова. Ситуация сложна, но решаемая. Как?

Об этом и многом другом расскажем в «Итогах недели». Подробности в эфире Радио «КП» в 17:03.

АЛЛО!

Звоните в пятницу, 4 февраля, в 17:03 по телефону прямого эфира в Ростове 8(863) 333-24-22 или пишите на номер WhatsApp - 8-909-409-00-00.

Слушайте нас на 89,8FM