Новости Ростова-на-Дону на 12 февраля 2022: продажа участка бывшего завода и запуск нового маршрута

Фото: Михаил Фролов.
Новости Ростова-на-Дону на 12 февраля 2022 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в городе и области.
В парке Авиаторов планируют провести новые раскопки по местам массовых захоронений убитых в годы ВОВ. По словам руководителя проекта «Без срока давности» Андрея Кудрякова, работы пройдут в парке Авиаторов, а также в станице Пролетарской на востоке области.
Глава донского минздрава Юрий Кобзев сообщил, что большинство госпитализированных из-за коронавируса не делали прививки. По его словам, прошедшие иммунизацию пациенты переносят ковид легче. «Стационары заполнены именно невакцинированными,» — заявил Кобзев.
На торги под жилую застройку выставили участок на территории бывшего завода «Электроаппарат». Стоимость 6,5 га земли составляет 750 миллионов рублей. В объявлении о продаже участка также сказано, что объект входит «в зону перспективного развития».
Ростовский департамент транспорта предложил запустить новый автобусный маршрут № 35А. По информации администрации, транспорт будет ходить от улицы Менжинского до Донского инфекционного центра на улице Виталия Ходоша.
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