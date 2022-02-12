Пункты вакцинации в Ростове-на-Дону: актуальный список адресов и контактов

В Ростове продолжается вакцинации взрослых и детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пункты вакцинации в Ростове-на-Дону: публикуем обновленный адресов и контактов. Рассказываем, где и когда можно сделать прививку.

МБУЗ ГБ №1 им. Н.А.Семашко

пр.Ворошиловский,105

Будние - 08.00 -20.00; суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Телефон: 310-49-19

МБУЗ «Городская больница № 6

ПО1: 35 линия дом 6 каб.16

ПО2: Мясникова 68/38 каб.3

ПО3: 28-линия 55 каб. 112

Будние - 09.00 -19.00, выходные - 08-00 до 14-00,

210-00-77

МБУЗ «Горбольница №7

ул. Профсоюзная 49/52, ПО, каб. 116.

Будние - 08.00-19.00, суббота, воскресенье - 09.00-16.00

Контакты: 8 (863) 236-35-20, 8 (863) 236-35-22

МБУЗ «Городская больница №8

ул.Пушкинская, 31, каб. 313

Будние 8.00-16.00; суббота, воскресенье:08.00-14.00

Телефон: 267-01-55;

МБУЗ «Городская больница №20

Проспект Коммунистический, 39

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

Телефон: 271-97-54

Здание ГБ№20, пр-кт. Коммунистический, 39

08-00 до 20-00

Телефон: 271-97-54 - для справок, 310-13-91 - для записи

МБУЗ «Городская поликлиника №1

ул.Сержантова, 3 ,каб 207

Будние - 08.00 -20.00; сб, вс - 08:00 до 14:00

Телефон: 2851035

ул. Днепропетровская, 50, каб 118.

Будние с 08.00 -20.00

Телефон для записи: 2851035

МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»

пер.Днепровский 122/1, пункт№1

каб.108, Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

Днепровский 122/1, пункт №2

Пн-пт - 8:00-16:00

Ул. Миронова 8

Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Контакты: 201-65-93, 201-65-94, 285-07-03

МБУЗ Городская поликлиника № 5

Пер.Оренбургский, 22/1, каб 32.

Будние с 09.00 -18.00, суббота, воскресенье - 09.00-14.00

Контакты: 89381733759, 89381733752

МБУЗ Городская поликлиника №7

ул.Варфоломеева,103/39

Понедельник с 10.00 -14.00, Вт, чт, пт: 10.00-16.00

Контакты: 89064301346, 2557004, 256-69-23

Зоологическая 30,

Будние с 10.00-12.00, сб.вс- выходной.

Телефон: 89064301346

МБУЗ Городская поликлиника №9

пр. 40-летия Победы, 57А

Будние с 08.00-20.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00

Телефон: 89612865200

МБУЗ Городская поликлиника № 10

Б. Садовая, 106/46

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Контакты: 2633315 , 2634172, 8929-657-88-12

МБУЗ Городская поликлиника №12

ул.Ларина д. 6

Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Контакты: 89585759689, 89585759689

МБУЗ Городская поликлиника № 14

ул. Портовая 458/52,

С 08-00 до 18-00

Телефон: 2420834, 242-04-34 и 8 989 617-55-29

В выходные дни с 08.00-16.00

ул.Портовая, 80

Будние с 08.00 -18.00, суббота, воскресенье - 08.00-12.00

240-71-96, 8-958-544-54-68

В выходные дни с 08.00-16.00

МБУЗ Городская поликлиника № 16

Космонавтов 6/1, 5 этаж, кабинет 526

Будние с 10.00 -19.30, суббота, воскресенье 08.30 -13.30

Телефон: 310-58-31

МБУЗ Городская поликлиника № 41

ул. Оганова, 10

Пн-пт с 11:00-17:00, сб-вс с 08:00 до 14:00

Контакты: 8(863) 278-32-41, 8(863)223-21-10, 8 991 087-38-39

Таганрогская 126/1

Пн-пт с 08:00 до 15:00, сб-08:00-14:00

Контакты: 8(863) 277-77-81, 8991-087-38-45

Белоусова 14/1

Будние с 08.00 -15.00, Сб 08-00-14-00

Контакты: 8(863) 285-42-32, 8991-08738-46

МБУЗ Городская поликлиника № 42

ул. Еременко, 60/5

Будние с 08.00 -18.00, Cб, вс с 09-00-12-00

По записи: 8909-414-87-80

МБУЗ ГПС Ростова-на-Дону

ул. Казахская, 76, каб.19

Будние с 08.00 -19.00, суббота 09.00-14.00

Контакты: 2501580; 2526276

Адреса и режим работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте администрации.