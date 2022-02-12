Пункты вакцинации в Ростове-на-Дону: актуальный список адресов и контактов

В Ростове продолжается вакцинации взрослых и детей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пункты вакцинации в Ростове-на-Дону: публикуем обновленный адресов и контактов. Рассказываем, где и когда можно сделать прививку.
МБУЗ ГБ №1 им. Н.А.Семашко
пр.Ворошиловский,105
Будние - 08.00 -20.00; суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Телефон: 310-49-19
МБУЗ «Городская больница № 6
ПО1: 35 линия дом 6 каб.16
ПО2: Мясникова 68/38 каб.3
ПО3: 28-линия 55 каб. 112
Будние - 09.00 -19.00, выходные - 08-00 до 14-00,
210-00-77
МБУЗ «Горбольница №7
ул. Профсоюзная 49/52, ПО, каб. 116.
Будние - 08.00-19.00, суббота, воскресенье - 09.00-16.00
Контакты: 8 (863) 236-35-20, 8 (863) 236-35-22
МБУЗ «Городская больница №8
ул.Пушкинская, 31, каб. 313
Будние 8.00-16.00; суббота, воскресенье:08.00-14.00
Телефон: 267-01-55;
МБУЗ «Городская больница №20
Проспект Коммунистический, 39
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
Телефон: 271-97-54
Здание ГБ№20, пр-кт. Коммунистический, 39
08-00 до 20-00
Телефон: 271-97-54 - для справок, 310-13-91 - для записи
МБУЗ «Городская поликлиника №1
ул.Сержантова, 3 ,каб 207
Будние - 08.00 -20.00; сб, вс - 08:00 до 14:00
Телефон: 2851035
ул. Днепропетровская, 50, каб 118.
Будние с 08.00 -20.00
Телефон для записи: 2851035
МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»
пер.Днепровский 122/1, пункт№1
каб.108, Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00
Днепровский 122/1, пункт №2
Пн-пт - 8:00-16:00
Ул. Миронова 8
Будние - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Контакты: 201-65-93, 201-65-94, 285-07-03
МБУЗ Городская поликлиника № 5
Пер.Оренбургский, 22/1, каб 32.
Будние с 09.00 -18.00, суббота, воскресенье - 09.00-14.00
Контакты: 89381733759, 89381733752
МБУЗ Городская поликлиника №7
ул.Варфоломеева,103/39
Понедельник с 10.00 -14.00, Вт, чт, пт: 10.00-16.00
Контакты: 89064301346, 2557004, 256-69-23
Зоологическая 30,
Будние с 10.00-12.00, сб.вс- выходной.
Телефон: 89064301346
МБУЗ Городская поликлиника №9
пр. 40-летия Победы, 57А
Будние с 08.00-20.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00
Телефон: 89612865200
МБУЗ Городская поликлиника № 10
Б. Садовая, 106/46
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Контакты: 2633315 , 2634172, 8929-657-88-12
МБУЗ Городская поликлиника №12
ул.Ларина д. 6
Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00
Контакты: 89585759689, 89585759689
МБУЗ Городская поликлиника № 14
ул. Портовая 458/52,
С 08-00 до 18-00
Телефон: 2420834, 242-04-34 и 8 989 617-55-29
В выходные дни с 08.00-16.00
ул.Портовая, 80
Будние с 08.00 -18.00, суббота, воскресенье - 08.00-12.00
240-71-96, 8-958-544-54-68
В выходные дни с 08.00-16.00
МБУЗ Городская поликлиника № 16
Космонавтов 6/1, 5 этаж, кабинет 526
Будние с 10.00 -19.30, суббота, воскресенье 08.30 -13.30
Телефон: 310-58-31
МБУЗ Городская поликлиника № 41
ул. Оганова, 10
Пн-пт с 11:00-17:00, сб-вс с 08:00 до 14:00
Контакты: 8(863) 278-32-41, 8(863)223-21-10, 8 991 087-38-39
Таганрогская 126/1
Пн-пт с 08:00 до 15:00, сб-08:00-14:00
Контакты: 8(863) 277-77-81, 8991-087-38-45
Белоусова 14/1
Будние с 08.00 -15.00, Сб 08-00-14-00
Контакты: 8(863) 285-42-32, 8991-08738-46
МБУЗ Городская поликлиника № 42
ул. Еременко, 60/5
Будние с 08.00 -18.00, Cб, вс с 09-00-12-00
По записи: 8909-414-87-80
МБУЗ ГПС Ростова-на-Дону
ул. Казахская, 76, каб.19
Будние с 08.00 -19.00, суббота 09.00-14.00
Контакты: 2501580; 2526276
Адреса и режим работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте администрации.