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Общество13 февраля 2022 8:15

«Друзья говорят, что у меня привычка выходить замуж»: ростовчанка откровенно рассказала, что нашла свою любовь только в четвертом браке

Для того, чтобы встретить «того самого», женщине понадобилось 30 лет и три развода
КАКАСЬЕВА Александра
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Ростовчанка уже четвертый раз сказала "да" в ЗАГСе

Ростовчанка уже четвертый раз сказала "да" в ЗАГСе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока одни счастливчики почти сразу находят свое «вместе и навсегда», другим приходиться пройти через множество точек и запятых. Тут не сошлись характерами, здесь бытовые ссоры, где-то недопонимание или разные взгляды на жизнь. Порой найти своего человека удается только спустя несколько попыток.

Журналисты «КП – Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанкой, которая выходила замуж целых 4 раза. Марина Галинина (имя изменено - прим. ред) рассказала, какого это пройти через множество разводов и спустя 30 лет наконец найти свою настоящую любовь.

СТАЛА «РАЗВЕДЕНКОЙ» В 20

- Наверное, моя жизнь больше похожа на сюжет какого-нибудь стендапа. Мне 48 лет, и за это время я успела окончить университет, получить профессию, родить ребенка, а также четыре раза выйти замуж и три раза развестись, - рассказывает Марина.

- Первый марш Мендельсона услышала в 18 лет. Это был далекий 1991 год, и тогда считалось, мол если не вышла замуж до 20, можно смело записаться в клуб - ООО «Старая дева». Все девочки после школы пытались поскорее успеть к брачному дедлайну, ну и я не отставала. Тем более хотелось какой-то свободы от родителей. Да и момент подвернулся удачный, как раз повстречала перспективного студента строительного вуза. «Надо брать», - сказала мне мама и тут же отпустила в «самостоятельную будущность». Правда песенка играла недолго: спустя полтора года наша лодка любви разбилась о серые скалы быта и недопонимания.

Во-первых, 90-е были очень голодными годами, даже учитывая то, что мы оба работали и получали поддержку от родителей, все равно возникали бытовые конфликты. Ну и во-вторых, спустя полгода мой супруг устроился в казино на должность крупье. Такая работа его очень сильно изменила: муж стал озлобленный, нервный, и вечно чем-то недовольный. А я была гордая, упрямая и совершенно не хотела идти на компромисс. Тогда нам просто не хватило опыта и мудрости, чтобы решить семейные конфликты. По итогу, в 20 лет вместо старой девы я стала «разведенкой», - смеется женщина.

Первый брак длился недолго, и в 20 лет девушка оформила первый развод

Первый брак длился недолго, и в 20 лет девушка оформила первый развод

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДАВНО ЖДАЛА ЗАВЕТНЫЕ ДВЕ ПОЛОСКИ

- После эмоционального развода замуж мне теперь точно не хотелось. Первым же делом попросила на работе отпуск и уехала на две недели к морю. Удивительно, но там постоянно атаковали разные поклонники, хотя они меня не особо интересовали, ведь я приехала за перезагрузкой. Но в середине поездки познакомилась с мужчиной, который был на 13 лет старше. Джентльмен так внимательно и деликатно ухаживал, что я сдалась. По итогу мы переехали из Ростова на Байконур, а через полгода и в Питер. Через три года совместного проживания полюбовно разошлись, а я вернулась обратно в Ростов.

Пару месяцев почти никуда не выходила: работа, университет, дом, и так по кругу. А тут подруга пригласила в клуб, и там-то я и познакомилась с будущим мужем № 2. Как сейчас помню, он был очень привлекательным: темноволосый, кудрявый юноша с глазами цвета спелого крыжовника. Не влюбиться в такого было преступлением. Два месяца мы просто общались, встречались, потом он переехал ко мне. Все было романтично, весело, и тут узнаю, что беременна. Если честно, я давно ждала заветные две полоски, но еще раз выходить замуж не очень-то и хотелось. Хотя и парень, и его родители настаивали, мол как это так ребенок родится вне брака. Под натиском родственников и всплеском гормонов все же согласилась.

Во второй раз женщина вышла замуж, когда готовилась стать мамой, а отец ребенка настоял на браке

Во второй раз женщина вышла замуж, когда готовилась стать мамой, а отец ребенка настоял на браке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОНАДЕЯЛАСЬ НА АВОСЬ

- Через 9 месяцев родила сына и ни разу об этом не пожалела, а вот с его отцом семейная жизнь все-таки не задалась. Второй супруг был очень сложный, нервозный, периодически срывался без повода. Причем эти тревожные звоночки я стала замечать как только мы подали заявление в ЗАГС, но деваться было некуда. Как и большинство женщин, надеялась на авось и что «он изменится». Но со временем ситуация стала усугубляться, и что страшно - все это отражалось на психике ребенка. Прожив так в общей сложности два с половиной года, я вновь подала на развод.

И вот в эфире прозвучала излюбленная фраза: «Больше никогда не выйду замуж». И ведь ровно 7 лет держалась. За то время было много разных претендентов, некоторые из них даже делали предложение руки и сердца. Но с момента, когда появился сын, стала отвечать не только за себя, но и за него. Было важно, чтобы будущий избранник очень хорошо относился к моему ребенку. Однако за все эти годы одиночества такого кандидата не нашлось. И пусть я была финансово независима, но сердце стало просить любви.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

- В тот момент подумала, было бы замечательно найти мужчину «праздник», чтобы с ним всегда было весело. Удивительно, но ровно так, и произошло. В 33 познакомилась с третьим будущим мужем, который был на 9 лет младше меня. Поначалу разница в возрасте очень смущала. Но он окружил вниманием и заботой, а еще прекрасно ладим с сыном. Решила, что стоит попробовать, а уже через какой-то год решили пожениться.

Тогда-то пообещала себе: «Это точно последний брак». И первые годы все было прекрасно, однако потом начались проблемы. Он стал много пить, постоянно где-то пропадал и совсем перестал зарабатывать. Тянула всю семью одна, терпела и не хотела разводиться. Ну как это так, третий раз в одну реку?!

В третий раз хотелось праздника, и такой мужчина-праздник встретился

В третий раз хотелось праздника, и такой мужчина-праздник встретился

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРИВЫЧКА ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ

- Да еще и друзья начинали подшучивать, мол у меня привычка постоянно выходить замуж. Со временем муж № 3 все же нашел стабильную работу, но лучше не стало. Все такие же непонятные ночные рандеву, вечные посиделки с друзьями в барах, ощущала себя одинокой замужней женщиной. Но самое страшное, что отношение супруга и сына ухудшались, и в какой-то момент они и вовсе стали заклятыми врагами. После такого и моему железному терпению пришел конец, в очередной раз подала на развод.

Причем все это происходило со скандалами, дележкой имущества, и даже судебными разбирательствами. Тогда поняла одно: если ты хочешь проверить, кто твой муж на самом деле – разведись с ним. Да, я понимала, что придется продавать нашу общую квартиру, а еще распрощаться с половиной друзей. Но это совершенно не пугало, ведь знала, что с любыми трудностями справлюсь. В первую очередь задумывалась о психологическом состоянии себя и сына, а все остальное второстепенно.

Женщина не знает, что ждет впереди, но надеется, что четвертый брак окажется самым крепким

Женщина не знает, что ждет впереди, но надеется, что четвертый брак окажется самым крепким

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИЖУ ЗАБОТУ СВОЕГО МУЖА

- Ну вот, мне уже 40, за плечами три брака и много-много опыта. И как вы думаете, что в первую очередь прозвучало, когда развелась? Правильно, та же походная песенка про «никогда не выйду замуж». Но одно дело сказать, а другое - сюрпризы жизни. Через 6 месяцев после тяжелого развода познакомилась со своим четвертым будущим мужем. Со стороны, наверное, кажется, что я какая-то гулящая баба, но это ведь далеко не так. Просто, когда ситуации доходили до крайней точки, понимала, дальше терпеть нет смысла.

Сейчас мы живем вместе уже семь лет, и я не знаю, что будет дальше. Но за годы брака поняла, что так счастлива никогда не была. И самое интересное, что чувство той нежной любви не уходит. Каждый день вижу заботу своего мужа, его внимание, поддержку. И пусть он молодой, зато очень умный и мудрый. Мне так нравится выйти из роли сильной женщины и позволить себе быть слабой женщиной. Одно могу сказать точно: в свои 18 лет таких мужчин как мой нынешний супруг я попросту не умела ценить. В те годы хотелось чего-то интересного, рок-н-рольного. В 25 важно было родить ребенка. Позже запросила мужчину «праздник» и вуаля. А в этот раз я отказалась от типажей и нашла свое настоящее счастье, и пусть даже с четвертой попытки.

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