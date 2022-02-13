«Друзья говорят, что у меня привычка выходить замуж»: ростовчанка откровенно рассказала, что нашла свою любовь только в четвертом браке

Ростовчанка уже четвертый раз сказала "да" в ЗАГСе Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока одни счастливчики почти сразу находят свое «вместе и навсегда», другим приходиться пройти через множество точек и запятых. Тут не сошлись характерами, здесь бытовые ссоры, где-то недопонимание или разные взгляды на жизнь. Порой найти своего человека удается только спустя несколько попыток.

Журналисты «КП – Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанкой, которая выходила замуж целых 4 раза. Марина Галинина (имя изменено - прим. ред) рассказала, какого это пройти через множество разводов и спустя 30 лет наконец найти свою настоящую любовь.

СТАЛА «РАЗВЕДЕНКОЙ» В 20

- Наверное, моя жизнь больше похожа на сюжет какого-нибудь стендапа. Мне 48 лет, и за это время я успела окончить университет, получить профессию, родить ребенка, а также четыре раза выйти замуж и три раза развестись, - рассказывает Марина.

- Первый марш Мендельсона услышала в 18 лет. Это был далекий 1991 год, и тогда считалось, мол если не вышла замуж до 20, можно смело записаться в клуб - ООО «Старая дева». Все девочки после школы пытались поскорее успеть к брачному дедлайну, ну и я не отставала. Тем более хотелось какой-то свободы от родителей. Да и момент подвернулся удачный, как раз повстречала перспективного студента строительного вуза. «Надо брать», - сказала мне мама и тут же отпустила в «самостоятельную будущность». Правда песенка играла недолго: спустя полтора года наша лодка любви разбилась о серые скалы быта и недопонимания.

Во-первых, 90-е были очень голодными годами, даже учитывая то, что мы оба работали и получали поддержку от родителей, все равно возникали бытовые конфликты. Ну и во-вторых, спустя полгода мой супруг устроился в казино на должность крупье. Такая работа его очень сильно изменила: муж стал озлобленный, нервный, и вечно чем-то недовольный. А я была гордая, упрямая и совершенно не хотела идти на компромисс. Тогда нам просто не хватило опыта и мудрости, чтобы решить семейные конфликты. По итогу, в 20 лет вместо старой девы я стала «разведенкой», - смеется женщина.

Первый брак длился недолго, и в 20 лет девушка оформила первый развод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДАВНО ЖДАЛА ЗАВЕТНЫЕ ДВЕ ПОЛОСКИ

- После эмоционального развода замуж мне теперь точно не хотелось. Первым же делом попросила на работе отпуск и уехала на две недели к морю. Удивительно, но там постоянно атаковали разные поклонники, хотя они меня не особо интересовали, ведь я приехала за перезагрузкой. Но в середине поездки познакомилась с мужчиной, который был на 13 лет старше. Джентльмен так внимательно и деликатно ухаживал, что я сдалась. По итогу мы переехали из Ростова на Байконур, а через полгода и в Питер. Через три года совместного проживания полюбовно разошлись, а я вернулась обратно в Ростов.

Пару месяцев почти никуда не выходила: работа, университет, дом, и так по кругу. А тут подруга пригласила в клуб, и там-то я и познакомилась с будущим мужем № 2. Как сейчас помню, он был очень привлекательным: темноволосый, кудрявый юноша с глазами цвета спелого крыжовника. Не влюбиться в такого было преступлением. Два месяца мы просто общались, встречались, потом он переехал ко мне. Все было романтично, весело, и тут узнаю, что беременна. Если честно, я давно ждала заветные две полоски, но еще раз выходить замуж не очень-то и хотелось. Хотя и парень, и его родители настаивали, мол как это так ребенок родится вне брака. Под натиском родственников и всплеском гормонов все же согласилась.

Во второй раз женщина вышла замуж, когда готовилась стать мамой, а отец ребенка настоял на браке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОНАДЕЯЛАСЬ НА АВОСЬ

- Через 9 месяцев родила сына и ни разу об этом не пожалела, а вот с его отцом семейная жизнь все-таки не задалась. Второй супруг был очень сложный, нервозный, периодически срывался без повода. Причем эти тревожные звоночки я стала замечать как только мы подали заявление в ЗАГС, но деваться было некуда. Как и большинство женщин, надеялась на авось и что «он изменится». Но со временем ситуация стала усугубляться, и что страшно - все это отражалось на психике ребенка. Прожив так в общей сложности два с половиной года, я вновь подала на развод.

И вот в эфире прозвучала излюбленная фраза: «Больше никогда не выйду замуж». И ведь ровно 7 лет держалась. За то время было много разных претендентов, некоторые из них даже делали предложение руки и сердца. Но с момента, когда появился сын, стала отвечать не только за себя, но и за него. Было важно, чтобы будущий избранник очень хорошо относился к моему ребенку. Однако за все эти годы одиночества такого кандидата не нашлось. И пусть я была финансово независима, но сердце стало просить любви.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

- В тот момент подумала, было бы замечательно найти мужчину «праздник», чтобы с ним всегда было весело. Удивительно, но ровно так, и произошло. В 33 познакомилась с третьим будущим мужем, который был на 9 лет младше меня. Поначалу разница в возрасте очень смущала. Но он окружил вниманием и заботой, а еще прекрасно ладим с сыном. Решила, что стоит попробовать, а уже через какой-то год решили пожениться.

Тогда-то пообещала себе: «Это точно последний брак». И первые годы все было прекрасно, однако потом начались проблемы. Он стал много пить, постоянно где-то пропадал и совсем перестал зарабатывать. Тянула всю семью одна, терпела и не хотела разводиться. Ну как это так, третий раз в одну реку?!

В третий раз хотелось праздника, и такой мужчина-праздник встретился Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРИВЫЧКА ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ

- Да еще и друзья начинали подшучивать, мол у меня привычка постоянно выходить замуж. Со временем муж № 3 все же нашел стабильную работу, но лучше не стало. Все такие же непонятные ночные рандеву, вечные посиделки с друзьями в барах, ощущала себя одинокой замужней женщиной. Но самое страшное, что отношение супруга и сына ухудшались, и в какой-то момент они и вовсе стали заклятыми врагами. После такого и моему железному терпению пришел конец, в очередной раз подала на развод.

Причем все это происходило со скандалами, дележкой имущества, и даже судебными разбирательствами. Тогда поняла одно: если ты хочешь проверить, кто твой муж на самом деле – разведись с ним. Да, я понимала, что придется продавать нашу общую квартиру, а еще распрощаться с половиной друзей. Но это совершенно не пугало, ведь знала, что с любыми трудностями справлюсь. В первую очередь задумывалась о психологическом состоянии себя и сына, а все остальное второстепенно.

Женщина не знает, что ждет впереди, но надеется, что четвертый брак окажется самым крепким Фото: Иван МАКЕЕВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИЖУ ЗАБОТУ СВОЕГО МУЖА

- Ну вот, мне уже 40, за плечами три брака и много-много опыта. И как вы думаете, что в первую очередь прозвучало, когда развелась? Правильно, та же походная песенка про «никогда не выйду замуж». Но одно дело сказать, а другое - сюрпризы жизни. Через 6 месяцев после тяжелого развода познакомилась со своим четвертым будущим мужем. Со стороны, наверное, кажется, что я какая-то гулящая баба, но это ведь далеко не так. Просто, когда ситуации доходили до крайней точки, понимала, дальше терпеть нет смысла.

Сейчас мы живем вместе уже семь лет, и я не знаю, что будет дальше. Но за годы брака поняла, что так счастлива никогда не была. И самое интересное, что чувство той нежной любви не уходит. Каждый день вижу заботу своего мужа, его внимание, поддержку. И пусть он молодой, зато очень умный и мудрый. Мне так нравится выйти из роли сильной женщины и позволить себе быть слабой женщиной. Одно могу сказать точно: в свои 18 лет таких мужчин как мой нынешний супруг я попросту не умела ценить. В те годы хотелось чего-то интересного, рок-н-рольного. В 25 важно было родить ребенка. Позже запросила мужчину «праздник» и вуаля. А в этот раз я отказалась от типажей и нашла свое настоящее счастье, и пусть даже с четвертой попытки.

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