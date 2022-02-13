Погода в марте будет непостоянной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, каким будет начало весны 2022 в Ростовской области. Публикуем предварительный прогноз погоды.

В вероятностном прогнозе гидрометеорологического научно-исследовательского центра говорится, что в марте погода будет близка к климатической норме. Для Ростовской области это — около +1,5 градуса.

По данным «Яндекс. Погоды», в первую декаду марта столбик термометра будет показывать от +4 до +6 градусов. Дожди будут частым явлением, а вот снега, к счастью, не ожидается. Во вторую декаду погода будет непостоянной: периоды похолодания до +3 градусов будут сменяться теплыми весенними днями. В отдельные дни возможны дожди. В третью декаду придет настоящая весна: столбик термометра поднимется до +10 — +11 градусов, будет солнечно и без осадков.

Сервис «Ну и погода» приводит другие данные. Согласно прогнозу, в первый день марта выпадет снег с дождем, но другие дни первой декады пройдут без осадков. Температура будет составлять от +1 до +4 градусов. С 11 по 20 марта синоптики также ожидают колебания температуры, но более ощутимые. Так, столбик термометра может опускаться до -1 градуса, а всего через пару дней подниматься до +12. А вначале третьей декады вообще вернется снегопад, который продлится с 20 по 22 марта. Конец месяца порадует потеплением до +15 и солнечной погодой.