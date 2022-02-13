В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

ДТП произошло на трассе Новошахтинск - Гуково. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Красносулинском районе при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. ДТП произошло на трассе Новошахтинск — Гуково 13 февраля около 13 часов.

По предварительным данным, 45-летний водитель «ВАЗ 21099» не справился с управлением и выехал на правую обочину. После этого автомобиль оказался на полосе встречного движения. Здесь «девяносто девятая» врезалась со встречным автомобилем «ВАЗ 2114».

Столкнулись два автомобиля "ВАЗ". Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадали водитель «ВАЗ 21099» его 22-летний и 15-летний пассажиры. Травмы получили 28-летний водитель «ВАЗ 2114» и его 65-летний пассажир.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.