В РГЭУ (РИНХ) впервые прошел квест, приуроченный ко Дню освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко Обратилась к присутствующим с приветственным словом. Фото предоставлено пресс-службой РИНХа

В «Точке кипения», что в РГЭУ (РИНХ), для студентов прошел обучающий квест «Карта памяти советского народа в годы Великой Отечественной войны». Ребятам нужно было не только успешно справиться с заданиями, но и придумать свой проект.

Основная цель квеста - передача исторической памяти молодежи с использованием новых образовательных технологий.

«ОТ РЕБЯТ ИСХОДИТ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К КВЕСТУ. ВОЗМОЖНО, НОВЫЙ ФОРМАТ СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ В НАШЕМ ВУЗЕ»

- 14 февраля мы отмечаем День освобождения Ростова от фашистских захватчиков, - обратилась ко всем присутствующим ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. - И нам интересно было принять участие именно в этом мероприятии в форме квеста при поддержке НЦПТИ. Обучающий квест с элементами проектной работы, посвященный событиям Великой Отечественной войны, впервые проводился на площадке нашего университета. Ребята откликнулись, мы видели большую активность, интерес, и наши преподаватели, сотрудники в качестве болельщиков, наставников также принимали участие в этом мероприятии. Я уверена, что новый формат станет традиционным в нашем вузе.

Кстати, организатором квеста выступил Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.

— Это мероприятие было продумано совместно с администрацией университета. Мы специально выбрали интерактивную форму, чтобы отходить от привычных лекционных, в некоторой степени даже скучных форм работы с этой темой. А также решили разговаривать с молодежью на понятном для них языке, - отметила Виктория Жученко, аналитик НЦПТИ.

Слаженная командная работа. Фото предоставлено пресс-службой РИНХа

ВОСЕМЬ КОМАНД И ЧЕТЫРЕ ИСПЫТАНИЯ

После приветственной церемонии участники-студенты разделились на восемь команд по семь человек. Каждая группа представляла отдельный район города.

На столах у ребят лежали фломастеры, листы для выполнения заданий и карта определенного района без указания улиц. Участникам следовало нанести на карту названия площадей, улиц, проспектов, переулков, а также местонахождение памятников, мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне. Но в первую очередь необходимо было отметить локации, названные в честь жителей Ростовской области. На все про все у ребят было десять минут.

Все ребята работали очень слаженно. Кстати, можно было пользоваться телефоном для уточнения информации. Плюс такой метод помогает лучше запомнить. Одни участники команды искали название улиц, другие сами пытались вспомнить. И один человек аккуратно наносил найденные участниками названия улиц, памятников и переулков на карту.

Обучающий квест и жюри в работе. Фото предоставлено пресс-службой РИНХа

«ЧТОБЫ РЕБЯТА ПОМНИЛИ И НЕ ЗАБЫВАЛИ О ЦЕНЕ ТОЙ ПОБЕДЫ»

Далее студентов ждал второй этап квеста, где команды обменивались картами. Основываясь на указанных другой командой локациях, ребята должны были подготовить небольшую справку: назвать точную дату установки памятника, мемориальной доски или же закрепления названия за улицей, площадью, переулком или проспектом.

После чего команды вновь обменялись картами. А потом командам предстояло разработать мини-проект. Необходимо было выбрать одну локацию района и доходчиво рассказать жителям об этом месте: в честь кого названо, чем прославился этот человек и почему важно помнить о его подвиге.

- Наш центр НЦПТИ направлен на то, чтобы ребята помнили и не забывали о том, какой ценой досталась нам победа, не забывали, что стоит за нашей мирной жизнью, за мирным небом над головой, - говорит студентка РГЭУ (РИНХ) Розалия Базазян, которая занимается в национальном центре информационного противодействия терроризму и экстремизму.

Награждение учетно-экономического факультета. Фото предоставлено пресс-службой РИНХа

КАЧЕСТВО, ГРАМОТНОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ

На защиту каждого проекта командам отводилось от трех до пяти минут. После судьи оценивали работу по трем критериям. Важна была структура проекта и полнота его раскрытия, качество презентации проекта командой, а также грамотность при оформлении.

Жюри выбрало только три проекта. Лучшим оказался проект факультета компьютерных технологий и информационной безопасности. Ребята решили организовать городскую выставку и разработать приложение, где будет размещена информация о героях войны.

Второе место занял факультет экономики и финансов. Команда предложила рассказывать горожанам об актах геноцида.

И третье место - у учетно-экономического факультета с идеей проведения марафонов в честь памяти Гукаса Мадояна, участвовавшего в освобождении Ростова от оккупантов.

Все три команды получили памятные призы в виде настольных игр, посвященных истории Великой Отечественной войны. А самое главное - ребята еще раз вспомнили, какой ценой далось мирное небо над головой.

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