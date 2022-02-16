CloudTips от Тинькофф Кассы и CloudPayments запустил партнерскую программу с агентским вознаграждением

Фото: предоставлено Тинькофф

Безналичная оплата прочно вошла в нашу жизнь, а некоторые сервисы предлагают не только расплачиваться за услуги и покупки онлайн, но и оставлять электронные чаевые, к примеру, CloudTips от Тинькофф Кассы и CloudPayments.

CloudTips от Тинькофф Кассы и CloudPayments запустил партнерскую программу, с помощью которой агенты могут получать пассивный доход за подключение заведений к сервису.

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

По словам вице-президента АО «Тинькофф Банк», руководителя Тинькофф Кассы Сергея Хромова, все банковские продукты направлены на помощь бизнесу.

- Все сервисы и продукты Тинькофф Кассы ориентированы на то, чтобы помогать бизнесу и предпринимателям оптимизировать свою деятельность, и как следствие зарабатывать больше, быстрее и проще. Партнерская программа CloudTips — еще одно, наше совместное с CloudPayments решение, которое дает такую возможность любому желающему, - говорит Сергей Хромов.

При этом он подчеркнул, что онлайн-чаевые становятся все более актуальным продуктом для российского бизнеса.

- Мы убеждены, что партнерская программа CloudTips позволит нашим клиентам и партнерам в Москве и регионах страны развиваться в самых разных сферах бизнеса, расширять сеть своих деловых контактов и, конечно, увеличивать доход простым и удобным способом, - комментирует Сергей Хромов.

При этом Тинькофф предлагает доход и агентам, которые подключат заведения к сервису онлайн-чаевых.

Фото: предоставлено Тинькофф

КТО МОЖЕТ СТАТЬ АГЕНТОМ

Агентами партнерской программы может стать широкий круг лиц: партнеры и агрегаторы ресторанов, салонов красоты, цветочных салонов, АЗС и СТО, а также блогеры, эксперты и любой человек, который может привлечь новых партнеров к сервису электронных чаевых CloudTips.

«ХОРОШИЙ ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОНЛАЙН-ЧАЕВЫХ»

В свою очередь, генеральный директор CloudPayments, советник заместителя председателя правления Тинькофф Дмитрий Спиридонов заявил, что партнерская программа — это отличная возможность дополнительного заработка для людей, которые долгое время работают с разными отраслями бизнеса и имеют большое количество деловых контактов.

- К тому же это может стать хорошим толчком для развития культуры онлайн-чаевых в России: иногда сами пользователи, которыми агенты и являются, лучше понимают, в каких сферах онлайн-чаевые придутся кстати. Кроме того, это еще и отличная возможность для масштабирования нашего сервиса. Мы уверены, что такое взаимовыгодное сотрудничество принесет пользу как компании, так и агентам, - отметил Дмитрий Спиридонов.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ПАССИВНЫЙ ДОХОД

В CloudTips рассказали, из чего и как складывается пассивный доход партнеров программы.

Во-первых, он зависит от количества подключенных заведений и их оборота онлайн-чаевых — агенты получают процент от него.

Обычно это вознаграждение в размере до 1% от оборота по чаевым за каждое подключенное заведение.

Во-вторых, величина процента вознаграждения будет зависеть от вовлеченности агента и его портфеля, а также нужного уровня поддержки со стороны менеджера CloudTips — чем самостоятельнее агент, тем выше уровень его дохода.

При подключении сетей, которые включают более 10 заведений одного бренда, агентам предлагается фиксированное вознаграждение — для этого необходимо подключить не менее 40% всех заведений сети за три месяца и не менее 70% — за шесть. Сумма фиксированного дохода определяется индивидуально, размер зависит от самой сети — ее оборота, количества точек.