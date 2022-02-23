Сколько живут, чем занимаются и во сколько женятся мужчины Ростовской области

Ростовстат создал портрет среднестатистического мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 февраля - праздник защитников Отечества.

И пока дамы дарят носки и бритвы, Ростовстат решил поздравить мужчин на языке цифр и процентов, подготовив среднестатистический портрет виновников торжества.

НА ДЕСЯТЬ ДЕВЧОНОК ПО СТАТИСТИКЕ…

На Дону пик мужчин приходится на подростковый возраст. В 16 –17-летнем возрасте парней больше, чем девушек. На 1000 юношей приходится 940 юных красавиц. Так что, в этом пункте девушкам можно выдохнуть и не бегать за парнями. Выбор-то у дам в этом возрасте ого-го какой большой.

А уже в 35-39 лет ситуация становится прям как в той песне. На 1000 мужчин приходится 1007 женщин.

Печальной ситуация становится после 70 лет. В этот период количество пожилых красавиц увеличивается вдвое. И сильным полом в этом случае можно назвать женщин - они оказываются более стойкими к болезням трудностям. Поэтому мужчинам стоит серьезно заняться своим здоровьем и меньше стрессовать.

А еще цифры говорят, что средняя продолжительность жизни у представителей сильного пола донского региона превышает общероссийские показатели - 67,41 против 66,49 лет.

КОГДА ЖЕНЯТСЯ

Итак, с возрастом разобрались, остается насущный вопрос для потенциальных невест - когда большая часть мужчин женится.

Меньше всего связывать себя узами брака хотят молодые парни от 18 до 24 лет. О какой свадьбе тут могут идти разговоры? Только выпустился из-под опеки родителей. Бывшему школьнику хочется насладиться свободой, студенческой жизнью, а не сковывать себя ответственностью за жену и ребенка.

К браку созревают мужчины только ближе к 30. В прошлом году более десяти тысяч дончан решили вступить в брак. Оно-то понятно, образование получил, с работой разобрался, и все - завидный жених. А если еще и квартира есть где-нибудь в городе, то нарасхват.

ТРУДОГОЛИКИ ИЛИ ЛЕНТЯИ?

И, наконец, осталось узнать у цифр, в каком возрасте мужчины супер-трудоспособные. Семью-то надо содержать.

По данным статистиков, донские парни в возрасте 15 лет и старше на работу, согласно статистике, в сутки тратят около пяти часов. На обучение и отдых - четыре с половиной часа. А вот домашним делам готовы выделить всего два часа с небольшим. Как-то цифры разочаровывают. С таким подходом к работе не хватит даже оплатить коммунальные услуги в зимний период.

Но если работают мало, может, хоть спортивные? И тут цифры говорят, что ростовчане любят активный образ жизни. 30% мужчин занимаются самостоятельно спортом, а 10% - предпочитают спортзал.