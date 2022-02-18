Погода в Ростове-на-Дону 19 и 20 февраля 2022: публикуем прогноз синоптиков

На термометре будет +7 - +8 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 19 и 20 февраля 2022 будет пасмурной и ветреной. Публикуем прогноз ростовского гидрометцентра.

19 февраля в Ростове ожидается +7 — +9 градусов. Скорость ветра, в среднем, будет составлять 6 — 11 метров в секунду. Ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем — без существенных осадков. 20 февраля будет немного холоднее до +6 — +8 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 — 17 метров в секунду. Днем пройдет небольшой дождь.

В большинстве районов Ростовской области 19 февраля ночью и утром ожидаются небольшие и умеренные осадки — дождь с мокрым снегом. Днем осадков не будет. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха — +2 — +7 градусов по югу — до +10.

20 февраля ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ночью и утром — с мокрым снегом. Ветер может усилиться до 15 — 17 метров в секунду. Столбик термометра может достигать +2 — +7 градусов, по югу — до +11 градусов.