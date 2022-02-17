Какие выплаты положены семьям с детьми в 2022 году

Дополнительные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
В правительстве Ростовской области опубликовали перечень видов поддержки семей с детьми. Рассказываем, кому и какие выплаты положены в 2022 году.
Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок:
- Среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума. Ежемесячная выплата — 12 108 руб.
Для семей, имеющих ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума:
- Ежемесячные выплаты: 50% от величины прожиточного минимума на ребенка — 6 054 руб., 75% — 9 081 руб., 100% — 12 108 руб.
Для семей, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий ребенок или последующие дети:
- Ежемесячная выплата — 9 658 руб.
Для семей, в которых родились одновременно трое и более детей:
- Единовременная выплата 73 854 руб. на каждого ребенка.
Для семей, в которых есть ВИЧ - инфицированные в детском возрасте в медучреждении:
- Ежемесячное пособие для ВИЧ-инфицированного ребенка — 24216,0 руб.; пособие по уходу за инфицированным — 12966 руб.
Для малоимущих семей с детьми в возрасте до двух лет:
- Ежемесячная выплата 936 руб.
Малоимущим семьям, где есть беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет:
- Ежемесячная выплата — 1 237 руб.
Малоимущим семьям с детьми:
- 472 руб.;
- 944 руб. - на детей одиноких матерей;
- 708 руб. - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей:
- Ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в размере 472 руб. Детям до шести лет - для приобретения лекарств. Детям старше — для покупки школьной или спортивной формы, оплаты проезда в общественном транспорте.
Многодетным матерям:
- Единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб.
Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок с 1 января 2012 года:
- Региональный материнский капитал в размере 130 806 руб.