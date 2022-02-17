Какие выплаты положены семьям с детьми в 2022 году

Дополнительные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В правительстве Ростовской области опубликовали перечень видов поддержки семей с детьми. Рассказываем, кому и какие выплаты положены в 2022 году.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок:

- Среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума. Ежемесячная выплата — 12 108 руб.

Для семей, имеющих ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума:

- Ежемесячные выплаты: 50% от величины прожиточного минимума на ребенка — 6 054 руб., 75% — 9 081 руб., 100% — 12 108 руб.

Для семей, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий ребенок или последующие дети:

- Ежемесячная выплата — 9 658 руб.

Для семей, в которых родились одновременно трое и более детей:

- Единовременная выплата 73 854 руб. на каждого ребенка.

Для семей, в которых есть ВИЧ - инфицированные в детском возрасте в медучреждении:

- Ежемесячное пособие для ВИЧ-инфицированного ребенка — 24216,0 руб.; пособие по уходу за инфицированным — 12966 руб.

Для малоимущих семей с детьми в возрасте до двух лет:

- Ежемесячная выплата 936 руб.

Малоимущим семьям, где есть беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет:

- Ежемесячная выплата — 1 237 руб.

Малоимущим семьям с детьми:

- 472 руб.;

- 944 руб. - на детей одиноких матерей;

- 708 руб. - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей:

- Ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в размере 472 руб. Детям до шести лет - для приобретения лекарств. Детям старше — для покупки школьной или спортивной формы, оплаты проезда в общественном транспорте.

Многодетным матерям:

- Единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб.

Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок с 1 января 2012 года:

- Региональный материнский капитал в размере 130 806 руб.