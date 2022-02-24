Завершился региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Фото: минприродыро.рф

Региональный модельный центр дополнительного образования детей завершил региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». В нем приняли участие 49 обучающихся Ростовской области.

11 февраля в дистанционном онлайн-режиме в формате видеоконференции состоялся финал конкурса, в котором приняли участие 11 конкурсантов, ставших победителями заочного тура. В качестве почётных гостей и членов судейской коллегии в итоговой конференции приняли участие представители управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, научные сотрудники Южного федерального университета и Донского государственного технического университета. В ходе конференции финалисты представили результаты собственных исследований, посвящённых изучению и сохранению лесных экосистем.

По итогам финальной конференции определены региональные призёры конкурса:

СУДАРКИНА АЛИНА, МБОУ СОШ № 10 г. Каменска-Шахтинского, - Призёр (II место) в номинации «Экология лесных растений»;

САДЧЕНКО ЯРОСЛАВ, МБОУ Аксайского района гимназия № 3, - Призёр (II место) в номинации «Экология лесных животных»;

БЕЗНИСКО АНАСТАСИЯ, МБУ ДО СЮН Сальского района, - Призёр (III место) в номинации «Экология лесных животных»;

КУЛИШОВА АНАСТАСИЯ, МБУ ДО СЮН Сальского района, - Призёр (III место) в номинации «Проектная природоохранная деятельность».

На основании решения регионального оргкомитета конкурсные работы региональных призёров направлены на федеральный заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», который проводится Федеральным агентством лесного хозяйства в период с 20 февраля по 10 апреля 2022 года.

Подробная информация об итогах конкурса размещена на сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей.