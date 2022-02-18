В Ростовской области для поддержки инновационного бизнеса создадут центр трансфера технологий

В Ростове на онлайн-заседании обсудили меры поддержки МСП. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростове в режиме онлайн-конференцсвязи прошло расширенное расширенном заседании правительства Ростовской области. Модератором встречи выступил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Одной из тем стала реализация нацпроекта по МСП. Об этом проинформировал заместитель губернатора Александр Скрябин

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ

Ответственным за нацпроект является экономический блок регионального правительства. Ключевая цель нацпроекта, определенная указами президента РФ, – рост численности занятых в сфере МСП.

На Дону показатели и результаты нацпроекта превышены, что говорит об эффективности практики оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса с помощью инструментов нацпроекта.

Так, в 2021 году количество занятых в этой сфере составило более 708 тысяч человек, что выше целевого показателя на 10%. В 2,5 раза перевыполнен показатель по количеству самозанятых граждан - на Дону 103 тысячи человек применяют налог на профессиональный доход. Количество индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 5,5 тысяч, и сейчас их свыше 123 тысяч.

На динамику роста по ключевым показателям повлия комплекс финансовых и нефинансовых мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта. К первым относятся меры господдержки, предоставляемые институтами развития – АНО МФК «РРАПП», НКО «Гарантийный фонд РО», Региональная лизинговая компания и другие.

Заместитель губернатор Ростовской области Александр Скрябин отметил большую роль информационно-образовательной поддержки бизнеса и возросшую популярность событийных мероприятий - губернаторских конкурсов «Бизнес Дона» и «Лидеры Дона» и других.

Также он заявил, что экосистема институтов развития региона признана деловым сообществом как одна из передовых в России.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ

Эффективность и востребованность предпринимателями действующих на сегодня региональных мер поддержки бизнеса отметил председатель РРО ООО «Деловая Россия» Андрей Грибенюк.

Несмотря на положительную динамику в сфере развития МСП, на Дону планируют и дальше вводить инструменты поддержки. Александр Скрябин заверил, что их уже разрабатывают.

В линейке новых продуктов - снижение затрат субъектов МСП на приобретение франшиз, внедрение новых льготных микрофинансовых продуктов и льготного лизинга, поддержка экспортеров.

В этом году будет сделан особый упор на поддержку инновационной активности донского бизнеса. Для этого, по словам Александра Скрябина, на базе агентства инноваций области будет создан центр трансфера технологий.

- Он призван обеспечить связь научно-технического потенциала крупнейших вузов региона с потребностями предпринимательского сообщества в инновационных и наукоемких разработках, - подчеркнул заместитель губернатора.

Также на площадке РРАПП начнет работу центр молодежного инновационного творчества нового формата. Он будет способствовать реализации потенциала талантливой молодежи Дона в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Александр Скрябин отметил, что в условиях роста ключевой ставки Банка России, что оказывает существенное влияние на экономику, у донских предпринимателей есть выгодная альтернатива – линейка льготных продуктов институтов развития.

- Мы видим важность докапитализации региональных институтов поддержки предпринимательства, поскольку за период реализации нацпроекта в сфере МСП наша инфраструктура показала хорошую работу и способность оперативно реагировать на изменяющиеся условия, - рассказал замгубернатора. - В этом году капитализация Регионального агентства поддержки предпринимательства уже увеличена на 212 млн рублей, Региональной лизинговой компании – на 83 млн рублей.

В целом в 2022 году финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов по поддержке предпринимательства из федерального и областного бюджетов составляет около 725 млн рублей.

Отметим, что нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуется в Ростовской области с 2019 года.